Korruptions- und Geldwäsche-Verdacht Razzia beim spanischen Fußballverband Stand: 20.03.2024 20:24 Uhr

Der Hauptsitz des spanischen Fußballverbandes RFEF im Madrider Vorort Las Rozas wurde am Mittwoch (20.03.2024) von Polizisten der Guardia Civil durchsucht.

Das hat die französische Nachrichtenagentur AFP aus Justizquellen erfahren. Grund für den Polizeieinsatz sollen unregelmäßige Verträge in den vergangenen fünf Jahren gewesen sein.

Es geht um Korruption und Geldwäsche

Laut spanischen Medien seien in diesem Zusammenhang sieben Festnahmen geplant, allerdings keine im Hauptquartier der RFEF. Ein Gericht aus Majadahonda bei Madrid soll die Durchsuchung in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft gegen Korruption und organisierte Kriminalität leiten. Geplant seien mehr als ein Dutzend Durchsuchungen in mehreren spanischen Provinzen.

Dabei stehen mutmaßliche Straftaten im Zusammenhang mit Unternehmenskorruption und Geldwäsche im Fokus. Vorangegangen waren Untersuchungen im Rahmen des Vertrages zur Austragung des spanischen Supercups in Saudi-Arabien. Diesen hatte der ehemalige Verbandschef Luis Rubiales unterschrieben. Auch das Anwesen des 46-Jährigen in Granada wurde durchsucht.

Rubiales "absolut überrascht"

"Ich bin von all dem absolut überrascht ", sagte Rubiales, der sich derzeit nicht in Spanien aufhält, einem Journalisten des spanischen Fernsehsenders Telecinco: "Ich arbeite seit Monaten in der Dominikanischen Republik, ich bin seit über einem Monat hier, und eigentlich wollte meine Familie kommen und Ostern mit mir verbringen."

Bei den untersuchten Vorgängen fungierte Ex-Weltmeister Gerard Pique mit seiner Firma Kosmos als Vermittler. Die Verträge haben einen finanziellen Umfang von jährlich 40 Millionen Euro. Auch das Estadio de La Cartuja in Sevilla, wo am 6. April das Finale der Copa del Rey ausgespielt wird, wurde durchsucht.

Spanien spielt gegen Kolumbien und Brasilien

In Las Rozas weilt derzeit auch die spanische Nationalmannschaft, die am Freitag in London gegen Kolumbien und am Dienstag in Madrid gegen Brasilien zwei Länderspiele im Zuge der EM-Vorbereitung absolviert. "Ich weiß nichts darüber, wir haben normal trainiert" , sagte Torhüter David Raya.