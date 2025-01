Premier League United-Trainer: "Wohl das schlechteste Team der Geschichte" Stand: 20.01.2025 11:51 Uhr

Manchester Uniteds Trainer Ruben Amorim nennt seine Mannschaft das schlechteste Team der Vereinsgeschichte. Es gibt nur wenig Hoffnung auf rasche Besserung.

Es war ein vernichtender Satz. "Wir sind vielleicht das schlechteste Team in der Geschichte von Manchester United" , sagte Trainer Ruben Amorim nach der 1:3-Pleite des einst so ruhmreichen Fußball-Klubs in der Premier League gegen Brighton & Hove Albion über die Mannschaft, die er seit Mitte November selbst trainiert.

United historisch schlecht

Der mit 20 nationalen Meistertiteln englische Rekordmeister kommt nicht aus der Krise heraus, er rutscht immer tiefer rein. Das legendäre Old Trafford, das Theater der Träume genannt wird, ist aktuell eher ein Stadion für Alpträume. Sechs Niederlagen in den ersten zwölf Heimspielen kassierte Manchester United zuletzt vor 131 Jahren in der Saison 1893/1894. Dies mündete damals im ersten Abstieg überhaupt. Zehn Niederlagen nach 22 Spielen in der Premier League gab es letztmals vor 35 Jahren. "Wir müssen uns bewusst machen, dass wir dabei sind, jeden Negativrekord zu brechen" , appellierte Amorim an seine Spieler.

Die sportliche Krise hält an trotz Spielern wie dem ehemaligen Bayern-Profi Matthijs de Ligt, dem argentinischen Weltmeister Lisandro Martínez, dem portugiesischen Weltklasse-Profi Bruno Fernandes oder dem englischen Nationalspieler Marcus Rashford.

Von den vergangenen zehn Spielen in der Premier League hat United nur drei gewonnen. Amorim betonte: "Stellt auch vor, was das für die Fans von Manchester United bedeutet. Stellt auch vor, was das für mich heißt."

Amorim schlechter als ten Haag

Nach der Trennung von Erik ten Haag hatte Ruud van Nistelrooy vier Spiele die Manchester-Mannschaft betreut, ehe Amorim eingestellt wurde. Seine eigenen Bilanz fasste der 39-Jährige so zusammen: "Wir holen einen neuen Trainer, der mehr Spiele verliert als der davor." Sieben der 15 Partien unter seiner Führung verlor Manchester United, sechs gewann seine Mannschaft. In der Tabelle der Premier League steht der Rekordmeister auf Platz 13.

Wie reagiert die Mannchaft?

Nur wenig Hoffnung besteht auf rasche Besserung. Im Gegenteil: Durch die harsche Kritik befürchtet etwa der frühere Liverpool-Profi Steve Nicol bei "ESPN" einen Bruch in der Kabine: "Ich weiß nicht, was er glaubt, wie die Reaktion der Spieler danach ausfallen wird. Manchmal muss man einfach lügen."