Premier League - Man City gewinnt Spitzenspiel beim FC Chelsea

Im Duell der Taktikfüchse ist Pep Guardiola mit Manchester City die Revanche gegen den FC Chelsea und Teammanager Thomas Tuchel gelungen. 119 Tage nach der Niederlage im Champions-League-Finale siegten die "Citizens" an der Stamford Bridge 1:0 (0:0) und stießen die "Blues" von der Tabellenspitze der Premier League.

Durch das goldene Tor von Gabriel Jesus (53.) schafften Guardiola und Co. den ersten Sieg gegen Tuchels Chelsea. Die bisherigen drei Duelle in Pokal, Liga und Königsklasse gingen alle an den ehemaligen Coach von Borussia Dortmund. "Wir haben das Spiel verloren, und City hat den Sieg verdient" , räumte Tuchel ein. Seiner Mannschaft habe die Frische gefehlt: "Wir waren nicht gut genug, um uns von dem Druck zu befreien und ihnen wehzutun. Wir waren einfach nicht auf unserem besten Niveau."