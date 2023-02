Premier League Chelsea tritt weiter auf der Stelle Stand: 11.02.2023 15:46 Uhr

Der FC Chelsea kommt in der Premier League bei West Ham United nur zu einem glücklichen Unentschieden und hinkt der Spitze weiter hinterher.

Chelsea erreichte zum Auftakt des 23. Spieltags in der Premier League am Samstag (11.02.2023) ein 1:1-Unentschieden bei West Ham United. Für die "Blues", in der Winter-Transferperiode mehr als 300 Millionen Euro für Verstärkungen ausgegeben haben, droht der Rückstand auf die internationalen Plätze weiter zuzunehmen, aus von sieben Ligapartien seit Jahresbeginn konnte Chelsea nur eins gewinnen.

Nach dem dritten Unentschieden in Serie bleibt Chelsea mit 31 Punkten nur im Tabellen-Mittelfeld. Am kommenden Mittwoch gastiert das Team von Trainer Graham Potter im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse beim BVB.

Zwei von Chelseas hochkarätigen Winter-Neuzugänge sorgten für die Führung bei den Hammers: Ein perfektes Zuspiel von Argentiniens Weltmeister Enzo Fernández verwertete Stürmer João Félix problemlos zur 1:0-Führung (16.).

Mit der ersten guten Gelegenheit kam West Ham zum Ausgleich: Der frühere Chelsea-Profi Emerson nutzte eine Kopfball-Verlängerung von Jarrod Bowen aus kurzer Distanz zum 1:1 (28.).

West Hams zweiter Treffer vom VAR einkassiert - Chelsea im Glück

Im weiteren Spielverlauf hatten beide Clubs in einer temporeichen Begegnung zahlreiche gute Gelegenheiten. Chelsea zeigte über Mychajlo Mudryk und Nationalspieler Kai Havertz gute Angriffe, aber auch weiterhin Schwächen in der Defensive. Glück hatte das Potter-Team fünf Minuten vor Schluss, als Tomas Soucek das 2:1 für West Ham erzielte. Declan Rice stand nach Video-Überprüfung zuvor jedoch knapp im Abseits.