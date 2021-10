Das Team von Ole Gunnar Solskjaer, das am am vergangenen Mittwoch das Champions-League-Match gegen Villareal (2:1) gewinnen konnte, musste damit den nächsten Rückschlag zuhause hinmehmen. Von den letzten vier Pflichtspielen konnte der Rekordmeister nur eins gewinnen - das Champions-League-Match am vergangenen Mittwoch gegen Villareal (2:1). Am vergangenen Spieltag hatte United im Old Trafford mit 0:1 gegen Aston Villa verloren und war im Ligapokal mit 0:1 gegen West Ham United ausgeschieden.

Stand: 02.10.2021, 15:50