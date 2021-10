Scharmützel des Geldes wegen

Dass Guardiola seinem Kontrahenten in der jüngeren Vergangenheit derart überlegen ist, scheint Klopp zu wurmen. Als Verteidigung wählte der 54-Jährige finanzielle Einschränkungen in seinem Klub bei grenzenlosen Möglichkeiten für Guardiola. " Wir dürfen das Geld ausgeben, das wir verdienen. Sie haben offensichtlich keine Grenzen ", sagte Klopp.

Guardiola wiederum passte das gar nicht. " Wir investieren, was wir investieren können. Wir konnten 100 Millionen Pfund für Jack Grealish ausgeben, weil wir für 60 Millionen Pfund Spieler verkauft haben ", konterte der 50-Jährige. Fakt ist: Beide Klubs haben in den vergangenen Jahren hunderte Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben.

Klopp: City "wohl das beste Team in Europa"

Nach dem Wortgefecht im Sommer steht nun das erste Duell in dieser Saison an. Und obwohl City zuletzt Liverpool überlegen war, dürften die "Reds" der Favorit am Sonntag sein. Als Tabellenführer empfangen sie den Rivalen aus Manchester (aktuell Zweiter) im in dieser Saison wieder mit 54.074 Zuschauern ausverkauften Anfield. Dazu erlebte Guardiola in der Champions League eine bittere 0:2-Niederlage in Paris, Liverpool gewann deutlich in Porto (5:1).

Dennoch schiebt Klopp seinem Trainerkollegen Guardiola (" Sie sind schneller als wir, aber wir versuchen beide, zu gewinnen ") zu. " Sie sind derzeit wohl das beste Team in Europa ", sagte Klopp. " Wir müssen die beste Version von uns selbst sein, nur dann haben wir eine Chance. Das ist ein großes, ein besonderes Spiel. " Eben ein Duell ziemlich bester Feinde.

Stand: 01.10.2021, 17:45