So schlecht wie nie Manchester United vor Derby unter Druck

Für Manchester United könnte die Situation kaum schlimmer sein. Null Punkte nach zwei Spieltagen - und jetzt kommt der große Rivale Liverpool ins Old Trafford.

Von Luca Benincasa

Wuselig, dribbelstark, torgefährlich. All das war das englische Supertalent Jadon Sancho bevor er vor einem Jahr von Borussia Dortmund zu Manchester United wechselte. Seither sah er reichlich Trainer bei United an der Seitenlinie stehen. Mehr Trainer als Sancho Tore in der Premier League erzielt hat. Das ist bezeichnend für einen Club der seit Jahren in der Krise steckt und auch in dieser noch jungen Saison mal wieder den Erwartungen hinterherläuft.

Gary Neville "Ich schaue United seit 42 Jahren zu und kann mich an keinen Moment erinnern, in dem ich das Gefühl hatte, dass es so schlecht war wie in dieser ersten Halbzeit."

Aktuell verstärkt sich der Eindruck, als das es noch schlimmer um Manchester United bestellt ist als zuletzt. Zwei Spiele, null Punkte, Tabellenschlusslicht so schlecht ist United seit 101 Jahren nicht gestartet.

Vergangenes Wochenende setze es eine 4:0-Demütigung gegen den FC Brentford. "Ich schaue United seit 42 Jahren zu und kann mich an keinen Moment erinnern, in dem ich das Gefühl hatte, dass es so schlecht war wie in dieser ersten Halbzeit" , sagte Vereinslegende Gary Neville nach dem Spiel.

Liverpool ist Favorit

Und jetzt wartet im nächsten Spiel am Montagabend auch noch der große Rivale FC Liverpool. Da hilft es auch nicht viel, dass Jürgen Klopps Mannschaft nur mit zwei Remis in die Saison gestartet ist. Liverpool ist haushoher Favorit. Und das bittere aus Sicht der United-Fans: so war es auch in den vergangenen Jahren.

Wohl noch nie war die Kluft zwischen Liverpool und Manchester größer als vor diesem dritten Spieltag. Schon der ehemalige United-Trainer Ralf Rangnick sagte, dass Liverpool sechs Jahre Vorsprung vor United habe und, dass es eine Operation am offenen Herzen brauche, um United wieder zu alten Erfolgen zu führen.

Manchester avanciert zur Mittelklasse

Zwanzig Mal gewannen die Red Devils die Premier League, der jüngste Triumph ist aber fast ein Jahrzehnt her. Doch Rangnick bekam nicht die Zeit diese Probleme zu lösen. Stattdessen herrscht seit Jahren ein Kommen und Gehen am Old Trafford - und zwar auf der Trainerposition, wie auch auf dem Rasen.

Nach der jüngsten Niederlage gegen Brentford veröffentlichte die Manchester Evening News einen Artikel, in dem sie Rangnick mit seiner Analyse Recht gaben. À la: Warum habt ihr nicht auf ihn gehört?

Liverpool könnte Manchester noch tiefer in die Krise stürzen

Manchesters Probleme sind offensichtlich wie vielfältig: Die vielen Wechsel auf der Trainerbank, die desolate Klubführung und ein wechselwilliger Cristiano Ronaldo und die Transferflops wie der von Dortmunds ehemaligen Wunderkind Jadon Sancho.

Für die Menschen in Manchester und Liverpool ist das direkte Aufeinandertreffen ihrer Klubs das wichtigste Spiel der Saison. Doch während Liverpool die Ruhe selbst zu sein scheint, würde eine weitere Niederlage gegen den Rivalen Manchester noch tiefer in die Krise stürzen.