Auftakt in die Premier League Havertz bringt FC Arsenal auf Siegkurs Stand: 17.08.2024 18:15 Uhr

Kai Havertz hat dem FC Arsenal einen idealen Einstand in die Premier-League-Saison beschert. Auch die neuen Trainer Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion) und Arne Slot (FC Liverpool) jubelten.

Havertz traf am Samstag (17.08.2024) beim 2:0 (1:0) des Vizemeisters gegen die Wolverhampton Wanderers zunächst selbst (25. Minute) und legte später das zweite Tor durch Bukayo Saka (74.) vor. Havertz profitierte bei seinem Kopfballtreffer von einer idealen Flanke Sakas - wenig später unterlief dem früheren Leverkusener aber ein fast folgenschwerer Fehler.

Nach einem Ballverlust kam Jörgen Strand Larsen zur großen Ausgleichschance, doch David Raya (36.) war beim Kopfball des Norwegers zur Stelle. Erst in der zweiten Halbzeit sorgte Saka schließlich für klare Verhältnisse. Der Flügelstürmer dribbelte sich nach Zuspiel von Havertz in den Strafraum und traf zum 2:0.

Klarer Erfolg für Hürzeler

Auch Teammanager Fabian Hürzeler hat bei seinem Pflichtspieldebüt für Brighton & Hove Albion einen traumhaften Start in sein England-Abenteuer erlebt. Der Deutsche feierte einen überzeugenden 3:0 (1:0)-Sieg beim FC Everton. Der mit erst 31 Jahren jüngste aller Coaches der englischen Top-Liga war vom FC St. Pauli an den Ärmelkanal gewechselt, nachdem er mit den Hamburgern in der vergangenen Spielzeit in die Bundesliga aufgestiegen war.

Kaoru Mitoma (25.), Danny Wellbeck (56.) und Simon Adingra (86.) sorgten mit ihren Toren für den Debütsieg Hürzelers, Evertons Ashley Young (66.) sah nach einer Notbremse die Rote Karte. Das deutsche Offensivjuwel Brajan Gruda, jüngst für über 30 Millionen vom Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 zu Brighton gekommen, stand derweil noch nicht im Kader der "Seagulls".

Slot feiert Top-Debüt bei den Reds

Zuvor hatte der FC Liverpool sein erstes Spiel in der Premier League unter dem neuen Trainer Arne Slot gewonnen. Auch Manchester United und der FC Arsenal feierten Siege.

Jubel bei Liverpool - der Saisonstart ist geglückt

In der ersten Halbzeit sah Slot noch eine ausgeglichene Partie im Duell beim Aufsteiger Ipswich Town. Nach der Pause steigerten sich die "Reds" deutlich und bescherten dem Nachfolger von Jürgen Klopp einen verdienten Erfolg zum Einstand.

Liverpool gewann durch Tore von Diogo Jota (60. Minute) und Mohamed Salah (65.), der den ersten Treffer vorbereitet hatte, mit 2:0 an der Portman Road. Ipswich zeigte aber vor allem vor der Pause, dass es gewillt ist, auch in der höchsten englischen Liga mutigen und attraktiven Fußball zu spielen.

Liverpool, das weiterhin noch keinen Neuzugang verpflichtete, tat sich in der ersten Halbzeit schwer, weil der Ball häufig zu leicht verloren ging und es an Tempo mangelte. Das änderte sich nach der Pause grundlegend.

Zirkzee trifft als Joker zum Sieg für Manchester United

Das Eröffnungsspiel am Freitagabend hatte Manchester United mit 1:0 (0:0) gegen den FC Fulham gewonnen. Der eingewechselte Joshua Zirkzee, ehemals beim FC Bayern aktiv und nun vom FC Bologna nach England gewechselt, überwand den sehr starken deutschen Torhüter Bernd Leno in der 87. Minute.

Teammanager Erik ten Hag setzte von Beginn an auf den unter der Woche von Bayern München verpflichteten Noussair Mazraoui, der auf der rechten Seite der Viererkette begann.

Leno verhindert mehrfach Treffer

Matthijs de Ligt, mit Mazraoui aus München gekommen, saß dagegen zunächst auf der Bank. Er wurde in 81. Minute für Harry Maguire eingewechselt.

Fulham vergab die erste gute Möglichkeit durch Kenny Tete (13. Minute), dessen Distanzschuss Andre Onana parierte. In der Folge übernahm Manchester die Kontrolle, Bruno Fernandes scheiterte gleich zweimal an Leno (29., 35.), auch Mason Mount (53.) konnte den früheren Leverkusener und Stuttgarter nicht überwinden.

Präziser Abschluss

Weil Manchester zunehmend auf den Führungstreffer drängte, boten sich den Gästen Kontermöglichkeiten: Diese spielten die Londoner aber nicht präzise genug zu Ende.

Das rächte sich kurz vor dem Ende. Zirkzee, in der 60. Minute für Mount eingewechselt, ließ Leno mit einem präzisen Abschluss keine Chance.