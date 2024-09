Hummels wechselt zur AS Rom Nur der Instagram-Account benötigt ein Update Stand: 05.09.2024 10:50 Uhr

Fußball-Weltmeister Mats Hummels setzt seine Karriere in Italien fort. Er spielt künftig für die AS Rom, wie der Klub aus der Serie A bekannt gab.

Als vor einigen Tagen berichtet wurde, dass Hummels sich mit der AS Rom über einen Wechsel geeinigt habe, tauchte eine Story von @aussenrist15 auf. So nennt Hummels, 35, sich bei Instagram.

Das Video war ein kurzes, um die Roma ging es darin nicht. Hummels teilte lediglich mit, er habe sich die falschen Kontaktlinsen gekauft und wolle diese nun an seine Follower verschenken. "Ein kleines Geschenk zum Herbstanfang", so nannte er das.

Hummels präsentiert Wechsel in Instagram-Story

Am Mittwochabend (04.09.2024) hat Hummels eine neue Story veröffentlicht. Diesmal hatte er keine Kontaktlinsen zu verschenken. Man sah drei Fußballtrikots, eins war weiß, eins blau, eins rot, und beflockt waren sie mit der Nummer 15.

Wer genau hinsah, konnte über der Nummer den Namen Hummels erahnen. Verlinkt hatte er den Verein, zu dem die Trikots gehörten. Verlinkt hatte er die AS Rom.

Hummels hat einen Vertrag in Rom unterschrieben, die Laufzeit ist unbekannt. In einem Video, das die Roma noch am selben Abend veröffentlichte, sind die Titel zu sehen, die Hummels in seiner Karriere gewonnen hat. Dazu schrieb der Verein: "Keine Vorstellung notwendig."

Hummels in Rom: "Hier ist Mats, der neue Spieler"

Mats Hummels hat sich trotzdem vorgestellt. In einem zweiten Video der Roma sagt er: "Hey Giallorosso-Fans, hier ist Mats, der neue Spieler. Ich freue mich sehr, für diesen Klub vor euch zu spielen und sehe euch im Stadion."

In der langen Profikarriere des Fußballers Mats Hummels, der 2014 Weltmeister mit Deutschland wurde, ist die AS Rom überhaupt erst der dritte Verein. Er hat bislang nur für Dortmund und den FC Bayern München gespielt. Er hat als Innenverteidiger 442 Bundesligaspiele (33 Tore) absolviert, war sechsmal deutscher Meister. Sein letztes Spiel für den BVB war das Champions-League-Finale gegen Real Madrid Anfang Juni. In der Königsklasse hat Hummels 90 Spiele gemacht (5 Tore).

Ende Juni war der Vertrag von Hummels bei Borussia Dortmund ausgelaufen, seitdem war er mit vielen Vereinen in Verbindung gebracht worden, doch unterschrieben hatte er nirgendwo. Nicht bei San Sebastian oder auf Mallorca, auch nicht in Bologna, Brighton oder Leverkusen.

Die Roma reagiert auf den Fehlstart nicht nur mit Hummels

In Rom trifft Hummels auf den Trainer Daniele de Rossi, der früher ein defensiv ausgerichteter Mittelfeldspieler war, aber heute lieber offensiven Fußball aufführen möchte. In der vergangenen Saison hatte er damit einigen Erfolg, doch der Start in die neue Spielzeit war ein misslungener: drei Spiele in der Serie A, aber kein Sieg und Platz 16.

Das lag nicht unbedingt an der Defensive, die bislang nur zwei Gegentore zugelassen hat. Trotzdem haben sie in Rom reagiert. Erst stellte der Klub den Spanier Mario Hermoso (zuletzt Atlético Madrid) vor, auch er ist Verteidiger. Dann folgte Hummels. Unterschreiben durften beide als sogenannte vereinslose Spieler auch nach Ende des Transferfensters vor einigen Tagen.

Nach der Länderspielpause trifft Rom in der Serie A am Sonntag (15.09.2024, ab 12.30 Uhr) auf den CFC Genua. Ob Hummels dann bereits im Kader stehen, ob er vielleicht sogar spielen wird, das bleibt abzuwarten.

An das Arbeitsamt muss Hummels sich nicht mehr wenden

Für Hummels war der Mittwoch aber nicht nur wegen seines Wechsels nach Rom ein ziemlich erfolgreicher Tag. In der Story, die er veröffentlichte, ging es dann auch nicht nur um seinen neuen Klub.

Ganz am Ende versteckte sich noch eine nicht ganz unwichtige Nachricht: Hummels ist für den Ballon d’Or nominiert, er könnte Ende Oktober als bester Fußballer der Welt ausgezeichnet werden.

Sehr wahrscheinlich ist das nicht, auch wenn auf der Liste die Namen von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo fehlen. Doch allein die Nominierung ist eine Auszeichnung - zumal für einen Fußballer, über dessen Zukunft zuletzt viel gerätselt worden ist.

Hummels war ein Weltmeister ohne Job, nun hat er einen Job und könnte als Weltbester ausgezeichnet werden. So schnell kann es gehen im Fußball. Deshalb hat Hummels gerade eine Menge zu tun. Training mit der Roma, die Suche nach einer Unterkunft und dann ist da noch die Sache mit seinem Instagram-Account. Die Beschreibung hatte er zuletzt mit einem nicht ganz ernstgemeinten Hinweis versehen. " Soon@Arbeitsamt ", so stand es da. Das kann er erst einmal streichen.