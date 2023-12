Nach Kreuzbandriss Verletzter Neymar verpasst Copa América 2024 Stand: 20.12.2023 13:30 Uhr

Brasiliens Stürmerstar Neymar fällt nach seiner schweren Knieverletzung für die Copa América im Juni 2024 in den USA aus.

Er werde voraussichtlich erst zu Beginn der Saison in Europa im kommenden Sommer wieder fit sein, sagte Rodrigo Lasmar, Arzt des brasilianischen Fußballverbandes, am Dienstag (Ortszeit) dem Sender Rádio 98 FM. "Wir brauchen Geduld. Es ist verfrüht, von einer Rückkehr vor neun Monaten zu sprechen", ergänzte er. Es sei ein weltweites Konzept, dass dies die nötige Genesungszeit für einen solchen Bänderriss sei.

Neymar hatte sich am 17. Oktober beim 0:2 im WM-Qualifikationsspiel in Uruguay einen Kreuzband- sowie Meniskusriss im linken Knie zugezogen. Anfang November war er in Brasilien operiert worden.

Im Sommer zu Al-Hilal in Saudi-Arabien gewechselt

"Es macht keinen Sinn, Phasen der Genesung zu überspringen und unnötige Risiken einzugehen", sagte Lasmar. Er erwarte, dass der 31-Jährige zu Beginn der Saison 2024 in Europa, "also im August", wieder auf hohem Niveau einsatzbereit sei. Der Stürmerstar, der in seiner Karriere immer wieder mit teils schweren Verletzungen zu kämpfen hatte, war in diesem Sommer von Paris Saint-Germain zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien gewechselt.

Die südamerikanische Fußball-Kontinentalmeisterschaft Copa América findet vom 20. Juni bis 24. Juli 2024 in den USA statt. An dem Turnier werden die zehn Nationalverbände der Conmebol-Region in Südamerika um den aktuellen Titelträger Argentinien sowie als Gäste sechs Verbände des Kontinentalverbandes CONCACAF teilnehmen. In der CONCACAF sind die Verbände aus Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik organisiert. Im Sommer 2026 richten die USA gemeinsam mit Mexiko und Kanada dann die Fußball-Weltmeisterschaft aus - erstmals mit 48 Mannschaften.