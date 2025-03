Qualifikation in Ozeanien Neuseeland löst Ticket für WM 2026 Stand: 24.03.2025 11:19 Uhr

Neuseeland hat sich als zweites Team auf sportlichem Weg das Ticket für die Fußball-WM 2026 gesichert. Die Mannschaft um den früheren Münchner Sarpreet Singh setzte sich im Finale der ozeanischen Qualifikation mit 3:0 (0:0) gegen Neukaledonien durch und machte damit die dritte Teilnahme an einer Endrunde nach 1982 und 2010 perfekt.

In Auckland trafen Michael Boxall (61.), Kosta Barbarouses (66.) und Elijah Just (80.) zum Sieg für die "All Whites", denen bei ihren bisherigen WM-Teilnahmen noch kein Erfolg gelungen ist.

Neuseeland bekommt als Sieger des Turniers bekommt den einzigen direkten Startplatz Ozeaniens. Seit Australien vor der WM 2010 in die asiatische Konföderation gewechselt ist, waren die "All Whites" stets Gewinner der Quali in Ozeanien.

Durch die Erweiterung der WM auf 48 Teams hat Ozeanien erstmals einen festen Startplatz. Neukaledonien hat als Verlierer des Finals einen Platz im internationalen Playoff-Turnier sicher und darf weiter auf die WM hoffen. Bei diesem Turnier spielen sechs Teams aus allen Konföderationen außer der UEFA zwei weitere Plätze bei der WM aus.

Die drei Gastgebernationen Kanada, Mexiko und die USA, sind automatisch für die Endrunde (11. Juni bis 19. Juli 2026) qualifiziert, erstmals nehmen 48 Teams an der WM teil. Japan hatte als erste Nation bereits in der Vorwoche das WM-Ticket gelöst.

Die Fußballwelt hat sechs Konföderationen. Eine davon ist die UEFA, doch auch in den anderen Gebieten läuft die WM-Quali. Überall gibt es durch die Erweiterung der WM nun mehr Plätze zu verteilen als bisher.

Plätze WM-Teilnehmer Konföderation 2022 2026 Afrika 5 9 Asien 4 8 Europa 13 16 CONCACAF 3 3 Ozeanien 0 1 Südamerika 4 6 Gastgeber 1 3 Interkontinentale Playoffs 2 2 Summe 32 48