U17-Europameisterschaft Deutschlands U17 gewinnt EM-Titel Stand: 02.06.2023 22:12 Uhr

Die deutschen U17-Fußballer haben sich am Freitagabend (02.06.23) im Finale der Europameisterschaft in Budapest gegen Vorjahressieger Frankreich mit 5:4 im Elfmeterschießen durchgesetzt. In der regulären Spielzeit war kein Tor gefallen. Es ist der erste EM-Titel für Deutschland seit 14 Jahren.

Von Julius Ostendorf

Beide Teams zeigten einen beherzten Beginn, wobei auch die erste Großchance nicht lange auf sich warten ließ. Nur wenige Sekunden nach Anpfiff fälschte Maxim Dal eine flache Hereingabe der Franzosen fast zum Eigentor ab (1.). Später (27.) wurde Deutschlands Paris Brunner der Elfmeterpfiff verwehrt, nachdem er von Titi zu Fall gebracht worden war. Kurz vor dem Pausenpfiff stand Brunner erneut im Mittelpunkt. Nach tollem Zuspiel von Moerstedt verfehlte er den Querbalken nur um Haaresbreite (42.).

Frankreich in der zweiten Halbzeit zwingender

Im zweiten Durchgang waren dann fast nur noch die Franzosen am Zug. Nach feiner Kombination im deutschen Strafraum schob Lambourde den Ball knapp links am Kasten vorbei (51.). Kurz danach tauchte der Franzose erneut frei vor dem Tor auf (60.), wurde aber im letzten Moment von Jeltsch abgegrätscht. Später (71.) verpasste auch Issoufou nach einem tollen Bouabré-Solo durch drei Verteidiger.

Ouédraogo avancierte zum Helden

Kurz vor Schluss dann doch nochmal Deutschland. Einen direkten Freistoß aus gut 20 Metern setzte Dardai an die Unterkante der Latte (80.). In der Nachspielzeit (90.+4) verpasste Noah Darvich das Zuspiel auf den mitgelaufenen Ramsak.

Die Entscheidung musste nach der regulären Spielzeit von 90 Minuten im Elfmeterschießen fallen. Nach zwei französischen Fehlschüssen krönte sich am Ende der Schalker Assan Ouédraogo zum Held des Abends.