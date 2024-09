Sportschau-Experte Schweinsteiger legt sich auf Nübel als ter-Stegen-Ersatz fest Stand: 29.09.2024 19:33 Uhr

Die Torwart-Frage beim DFB-Team ist nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen ungeklärt, für Bastian Schweinsteiger wäre Alexander Nübel aber der perfekte Ersatz. Der Sportschau-Experte sprach auch über das Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen.

Nach dem Rücktritt von Manuel Neuer und der schweren Verletzung von Marc-André ter Stegen ist nach wie vor offen, wer in den nächsten Monaten das Tor bei der deutschen Nationalmannschaft hüten wird. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich dazu bisher nicht geäußert. Mit Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) und Alexander Nübel (VfB Stuttgart) gibt es allerdings zwei besonders aussichtsreiche Kandidaten - und für Sportschau-Experte Bastian Schweinsteiger ist klar, wer vorerst den ter-Stegen-Job übernehmen soll.

"Wir haben Gott sei Dank einige gute Torhüter. Ich persönlich finde aber Nübel ganz interessant - wenn man sich in der vergangenen Saison mit Stuttgart beschäftigt hat, wie er da gespielt hat, und auch wenn man in die Zukunft schaut, hat er da mit Sicherheit die besten Karten. Ich würde ihm mein Vertrauen aussprechen, bis Marc wieder zurück ist" , sagte der Weltmeister von 2014 im Sportschau-Interview.

Rückkehr von Manuel Neuer wäre "sichere Bank"

Gleichwohl hätte sich der ehemalige Mittelfeldspieler gewünscht, dass Neuer, sein Ex-Teamkollege beim FC Bayern München und dem DFB-Team, nochmal in den Kasten zurückkehrt. Dem erteilte der Keeper aber eine Absage. "Er hat sich klar ausgedrückt, aber trotzdem hat man natürlich als Fan immer so eine kleine Hoffnung, dass doch ein Anruf an Manu kommt und er 'Ja' sagt, weil er einfach im Tor eine Aura hat, die den Gegner beeinflusst" , sagte Schweinsteiger.

Neuer sei "ein unglaublich guter Torwart und ein Anführer, daher wäre es eine sichere Bank, ihn hinten im Tor zu haben" , so der Sportschau-Experte weiter. "Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird und gehe davon aus, dass Nübel im Tor stehen wird."

"Bayern und Leverkusen kämpfen um Platz eins"

So gut der Eindruck von Nübel und Stuttgart in der vergangenen Saison war - und auch in der aktuellen ist -, könnte es laut Schweinsteiger für den VfB nicht reichen, um ins Titelrennen einzugreifen. Für ihn standen sich am Samstagabend (28.09.2024) mit dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen (1:1) die einzigen Kandidaten auf die Meisterschaft gegenüber.

"Beide Mannschaften sind in einer guten Verfassung und sie werden mit Sicherheit bis zum Ende darum kämpfen, wer auf Platz eins stehen wird. Aktuell haben die Bayern die bessere Form, Leverkusen hat es aber gut gemacht und den Punkt, den sie haben wollten, geholt" , sagte Schweinsteiger, der allerdings " ein bisschen enttäuscht " von der destruktiven Bayer-Spielweise war. "Das lag auch am FC Bayern, ich habe mir aber von Leverkusen mehr erhofft."

Schweinsteiger lobt Bayern-Trainer Kompany

Dagegen hat es Vincent Kompany geschafft, die Erwartungen des ehemaligen Bayern-Kapitäns zu erfüllen. "Es wirkt, als würde er sehr gut mit den Spielern zurechtkommen - nicht nur mit denen, die von Anfang an spielen, sondern auch mit denen, die auf der Bank sitzen. Er hat eine gute Ausstrahlung, da kommt eine Energie rüber, auch wenn er mit den Medien spricht, kommt er sehr sympathisch rüber" , sagte Schweinsteiger über den neuen Münchner Trainer. "Ich glaube, man fühlt sich in seiner Nähe wohl."