Im Duell zweier WM-Teilnehmer setzte sich die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate am Samstagabend (26.03.2022) vor 90.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion etwas glücklich mit 2:1 (1:1) durch.

Die Schweizer kassierten dagegen im achten Spiel unter Auswahltrainer Murat Yakin, der nach der EM Anfang August 2021 übernommen hatte, die erste Niederlage.

Kane gleichauf mit Charlton: Nur Rooney traf noch öfter

Kane entschied die Partie per Handelfmeter in der 78. Minute. Steven Zuber war der Ball bei einer Abwehraktion im Strafraum unglücklich an den Arm gesprungen. Der Mönchengladbacher Breel Embolo brachte die Schweizer, die mit fünf Bundesliga-Profis begonnen hatten, in der 22. Minute per Kopf in Führung. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit glich Luke Shaw für die "Three Lions" aus (45.+1).

Mit seinem Treffer zog Kane in der ewigen Torjägerliste mit der englischen Legende Bobby Charlton gleich. Vor ihm liegt nur noch Wayne Rooney mit 53 Treffern.

Beide Mannschaften hatten sich als Gruppensieger souverän für die WM Ende des Jahres in Katar qualifiziert.

Achtungserfolg für Katar

Katar hat acht Monate vor der Fußball-WM im eigenen Land Bulgarien mit 2:1 (1:0) besiegt. Akram Afif (27.) brachte das Heimteam in Ar-Rayyan per Elfmeter in Führung, Kiril Despodow (60.) glich für die Bulgaren aus. Boualem Khoukhi (74.) erzielte das Siegtor.

