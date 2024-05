Nations League DFB-Team spielt in Düsseldorf, München und Freiburg Stand: 28.05.2024 11:15 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihre ersten Heimspiel in der Nations League in Düsseldorf, München und Freiburg.

Das erste Länderspiel nach der Heim-EM am 7. September steigt in Düsseldorf. Dort ist Ungarn der Gegner in der Nations League. Damit kommt es zur schnellen Revanche für das Duell in der Vorrunde der EURO am 19. Juni in Stuttgart. Die weiteren Heimspiele in der Nationenliga finden am 14. Oktober in München gegen die Niederlande und am 16. November in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina statt. Das haben Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG beschlossen.

Spiele in Amsterdam, Zenica und Budapest

Auswärts tritt die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 10. September in Amsterdam, am 11. Oktober in Zenica und zum Abschluss der Nations League am 19. November in Budapest an. Alle Partien werden um 20.45 Uhr angepfiffen.

Die Nationalmannschaft bereitet sich zurzeit in Blankenhain im Weimarer Land auf die Heim-EM vor. Die letzten beiden Vorbereitungsspiele auf die Endrunde steigen am 3. Juni (20.45 Uhr/ARD) in Nürnberg gegen die Ukraine und am 7. Juni (20.45 Uhr/RTL) in Mönchengladbach gegen Griechenland.