Fußball | Schottland Kein Sieger im Old Firm Derby zwischen Rangers und Celtic Stand: 02.01.2023 17:09 Uhr

Kein Sieger im Old Firm Derby: In der 432. Auflage des Glasgower Stadtduells trennten sich die beiden Erzrivalen Rangers und Celtic am Montag (02.01.23) 2:2 (0:1).

Für die gastgebenden Rangers waren Ryan Kent (47.) und James Tavernier (53., Foulelfmeter) erfolgreich, für Celtic, das in der Liga zuletzt zwölf Siege in Folge feierte, trafen Japans WM-Teilnehmer Daizen Maeda (4.) und Kyogo Furuhashi (87.).

Bei der Partie im mit 50.817 Zuschauern ausverkauften Ibrox Stadium stand Bayern-Leihgabe Malik Tillman in der Rangers-Startelf und hatte die Entscheidung auf dem Fuß: Sein Schuss aus spitzem Winkel wurde von US-Nationalspieler Cameron Carter-Vickers im letzten Moment abgeblockt (84.), wenig später fiel der Ausgleich für Celtic.

Vergleich: Rangers haben leicht die Nase vorn

Insgesamt trennten sich die beiden Stadtrivalen zum 102. Mal mit einem Unentschieden. 168 Spiele gewannen die Rangers, 162-mal ging Celtic als Sieger vom Platz. In der Tabelle liegt Celtic nach 20 Spieltagen nach wie vor mit neun Punkten Vorsprung auf die zweitplatzierten Rangers an der Spitze.