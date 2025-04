Nach viermonatiger Pause Burgstaller gibt emotionales Comeback nach Schädelbruch Stand: 11.04.2025 10:06 Uhr

Der frühere Bundesligaspieler Guido Burgstaller hat vier Monate nach seiner schweren Kopfverletzung ein emotionales Comeback im Profifußball gegeben.

Beim Spiel des SK Rapid Wien in der Conference League bei Djurgardens IF in Stockholm wurde der 35-Jährige in der 85. Minute eingewechselt - mit einem Spezialstirnband zum Schutz bei Kopfbällen und Zusammenstößen.

"Es war natürlich schön. Ich habe von allen Seiten Glückwünsche bekommen, deswegen hab ich das gar nicht so mitbekommen" , sagte Burgstaller nach dem Spiel bei "Canal+".

Tätlicher Angriff in Wiener Diskothek

Vor knapp drei Monaten war er nach einem Mannschaftsabend in der Wiener Diskothek "Volksgarten" von einem 23-Jährigen angegriffen worden. Zuvor hatte es eine verbale Auseinandersetzung gegeben. Der Täter schubste Burgstaller zunächst und schlug ihn danach mit der Faust zu Boden, der Sturz hatte einen Schädelbasisbruch zur Folge. Der mutmaßliche Angreifer war noch im Dezember festgenommen worden und wurde in der Zwischenzeit zu 16 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Rückkehr auf den Platz vor Karriereende geplant

Der Österreicher, der in Deutschland für den 1. FC Nürnberg, FC Schalke 04 und FC St. Pauli spielte, hatte im vergangenen Sommer bekannt gegeben, seine Karriere zum Saisonende beenden zu wollen. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach dem Angriff Anfang März hatte er dann angekündigt, unbedingt noch einmal auf den Platz zurückkehren zu wollen - und das nicht nur für eine Partie. " Das ist mein Ehrgeiz. Ich will nicht nur einmal in der 85. Minute eingewechselt werden, winken und dann aufhören ", sagte Burgstaller.

Die Chancen für einen weiteren Auftritt auf europäischer Ebene stehen nicht schlecht. Durch das 1:0 im Viertelfinal-Hinspiel hat Burgstaller mit Wien gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale der Conference League.