Erster nationaler Titel seit 70 Jahren Newcastle holt gegen Liverpool den Ligapokal Stand: 16.03.2025 19:30 Uhr

Für die Fußballer von Newcastle United geht mit dem Sieg im Finale des englischen Ligapokals gegen den FC Liverpool eine lange Durststrecke zu Ende Durch den 2:1 (1:0)-Sieg am Sonntag (16.03.2025) im Londoner Wembley-Stadion holte Newcastle den ersten nationalen Titel seit 1955.

Dan Burn (45. Minute) und Alex Isak (52.) besorgten vor 90.000 Fans die Treffer für United. Der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Federico Chiesa (90.+4) kam für Liverpool zu spät. Für die "Reds" ist damit nach dem Aus im FA Cup und zuletzt in der Champions League im Elfmeterschießen gegen Paris St. Germain auch die dritte Titelchance dahin. In der englischen Premier League führt das Team von Trainer Arne Slot allerdings die Tabelle neun Spiele vor Schluss mit 12 Punkten vor dem FC Arsenal an.

Newcastle war im Endspiel des Ligapokals von Beginn an das aktivere Team. Chancen waren in der ersten Halbzeit allerdings Mangelware und so war es schließlich ein Standard, der den "Magpies" die Führung brachte: Eine Ecke von Kieran Trippier köpfte Verteidiger Burn wuchtig zum 1:0 ins Netz.

Isak erhöht kurz nach Wiederanpfiff für Newcastle

Der Start in Durchgang zwei gelang Newcastle dann optimal. Nach einer weiteren Ecke konnte die Liverpool-Abwehr gegen den nächsten Burn-Kopfball zwar noch klären, doch im Nachsetzen war United-Torjäger Isak zur Stelle und erhöhte auf 2:0.

Liverpool kam mit Torjäger Mo Salah überhaupt nicht auf Touren. Erst nach knapp einer Stunde hatte der eingewechselte Curtis Jones eine richtige dicke Möglichkeit, doch Torhüter Nick Pope wehrte den Versuch aus 14 Metern ab. Auf der anderen Seite bewahrte Liverpools "Pokal-Torwart" Caoimhin Kelleher bei einem Volleyschuss von Isak (64.) sein Team vor dem dritten Gegentreffer.

Liverpool ohne Durchschlagskraft

LFC-Trainer Arne Slot brachte nach und nach mit Cody Gakpo, Luis Diaz, Harvey Elliott und Chiesa weitere, frische Offensivkräfte. Doch Newcastle, das zuletzt in der Premier League noch mit 0:2 in Liverpool den Kürzeren gezogen hatte, hielt mit viel Leidenschaft und dem Support seiner Fans auf den Rängen dagegen. Daran konnte auch Chiesas Treffer in der vierten von insgesamt 12 Minuten Nachspielzeit nichts ändern.

Am Ende durfte das Team von Trainer Eddie Howe den Ligapokalsieg bejubeln. Den bislang letzten Titel hatte Newcastle 1969 mit dem Gewinn des europäischen Messepokals, einem Vorgänger des UEFA Cups geholt. In England war der letzte Triumph der Gewinn des FA Cups 1955. Unabhängig von der Platzierung in der Premier League - aktuell Rang sechs - haben die "Magpies" damit einen Startplatz in der Europa League in der kommenden Saison sicher.