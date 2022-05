Selbst der Kudamm in Berlin war am Samstagabend in Weinblau und Blau getaucht: Die Fans von Trabzonspor feierten ausgelassen die Meisterschaft ihres Teams in der türkischen Süper Lig - auch in Deutschland. Mit dem 2:2 daheim gegen Antalya ist der Klub aus der Schwarzmeerstadt Trabzon an den letzten drei Spieltagen nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen.