Besiktas, Galatasaray, Fenerbahçe und seit neuestem auch Başakşehir: Seit 1985 kommt der Meister der türkischen Süper Lig aus Istanbul. Nur Bursaspor gelang es einmal, diese Vormachtstellung kurz zu unterbrechen. Doch das ist jetzt auch schon wieder zwölf Jahre her.

Jetzt schickt sich Trabzonspor an, den großen Klubs aus der türkischen Metropole Paroli zu bieten. Fünf Spieltage vor Schluss liegt der Verein aus der Hafenstadt am Schwarzen Meer an der Tabellenspitze – satte elf Punkte beträgt das Polster auf den ärgsten Verfolger Fenerbahçe. Wenn der Konkurrent aus Istanbul nicht patzt, braucht Trabzonspor noch vier Punkte aus den letzten Partien.

Ergebniskrise zur Unzeit