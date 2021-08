Paris muss Spieler loswerden

Denn ablösefrei heißt nicht kostenlos, Messi soll Medienberichten zufolge 40 Millionen Euro netto pro Jahr verdienen. Wohl auch deshalb versucht PSG nun, andere Spieler abzugeben. "The Athletic" berichtet von zehn Akteuren - darunter Thilo Kehrer - die von PSG angeboten werden. Der Transfermarkt ist unterhalb der Spitze seit Corona allerdings abgekühlt, die teure zweite Reihe aus Paris können sich nur wenige Klubs leisten.

Doch mittelfristig muss auch Paris offiziell seine Bilanzen ausgleichen, um die französischen Regeln einzuhalten - und die der UEFA.

Das Financial Fairplay der UEFA ist kaum eine Gefahr für PSG

Die UEFA reguliert die Fußballfinanzen mit ihrem sogenannten "Financial Fairplay". Vereinfacht gesagt darf ein Klub in den zurückliegenden drei Jahren ein Defizit von maximal 30 Millionen Euro aufweisen, dass durch externe Geldgeber ausgeglichen werden kann, ansonsten kommt es zu Sanktionen. Angesichts der Pandemie kam es auch hier zu Lockerungen: Die UEFA gestattet beispielsweise, dass die Jahre 2020 und 2021 zusammengefasst in die Bilanzen fließen, außerdem wurde der zu prüfende Zeitraum vorrübergehend auf vier Jahre erweitert.

Für PSG ist es dadurch zumindest aktuell leichter, die Regeln einzuhalten. Die Durchsetzung der Regeln bleibt ohnehin schwierig: Als Manchester City in der Vorsaison wegen Verstößen aus der Champions League ausgeschlossen wurde, hielt dieser Beschluss einer Verhandlung vor dem internationalen Sportgerichtshof CAS nicht stand, Man City drang anschließend bis ins Finale gegen Chelsea vor.

Im Rahmen der "Football Leaks"-Recherche wurde 2018 bekannt, dass PSG die Regeln der UEFA trickreich und mit einflussreicher Hilfe umgangen haben soll. Die Zukunft des Financial Fairplay steht aber ohnehin in Frage, und PSG-Präsident Al-Khelaifi spielt bei der künftigen Gestaltung eine wichtige Rolle.

Neue Regeln für das Financial Fairplay: Al-Khelaifi an allen Hebeln

Nasser Al-Khelaifi und Aleksander Ceferin

Al-Khelaifi ist nach dem Debakel von zwölf Klubs um die Super League zum Amt des Vorsitzenden der Europäischen Klubvereinigung ECA gewählt worden. Er sitzt im mächtigsten Gremium der UEFA, dem Exekutivkomitee. Al-Khelaifi ist Chef des Sportsenders BeIN Sports, der regelmäßig TV-Rechte bei der UEFA erwirbt und er stand treu an der Seite der UEFA und von deren Präsident Aleksander Ceferin, als es den Angriff der Super League abzuwehren galt. Al-Khelaifis Einfluss in der UEFA ist also groß, sein Interesse an finanziellen Einschränkungen für PSG ist eher klein. Transfers wie der von Messi sind nützlich für Katars Prestigeprojekt Paris Saint-Germain.

UEFA-Präsident Ceferin kündigte vor der Europameisterschaft an, dass man sich im September mit dem Financial Fairplay beschäftigen werde. Es müsse modernisiert und angepasst werden, sagte er der französisichen Nachrichtenagentur AFP . Ob Großklubs wie PSG engere Grenzen gesetzt werden, sagte Ceferin nicht. " Wir werden die Lücke zwischen den Spitzenklubs und den kleinen Vereinen nicht schließen und wir werden sie nicht mal verkleinern. Aber wir können zumindest das Wachstum der Lücke etwas verlangsamen" , so Ceferin.

Über Al-Khelaifi sagte Ceferin bei dessen Wahl zum ECA-Chef laut UEFA: " Ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten, um die Zukunft des Klubfußballs auf europäischer Ebene zu gestalten. Er ist ein Mann, dem ich vertrauen kann. " Der Auftakt zu harten Verhandlungen klingt wohl anders.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Stand: 11.08.2021, 13:30