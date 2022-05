Fußball | Frankreich

Nach Abstieg: Fans attackieren Spieler von St. Etienne

Stand: 29.05.2022, 22:56 Uhr

Frankreichs Rekordmeister AS St. Etienne ist in die zweite Liga abgestiegen. Nach dem entscheidenden Elfmeter stürmten Zuschauer den Platz und griffen die Spieler an.