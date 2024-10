WM-Qualifikation Südamerika Argentinien und Brasilien mit Kantersiegen Stand: 16.10.2024 07:44 Uhr

Argentiniens Superstar Lionel Messi hat in der WM-Qualifikation einen Gala-Auftritt hingelegt. Beim beeindruckenden 6:0-Sieg (3:0) im heimischen Estadio Monumental in der Hauptstadt Buenos Aires gegen Bolivien erzielte Messi drei Tore und legte zwei auf. Auch Rekordweltmeister Brasilien überzeugte mit einem 4:0 (1:0) gegen Peru.

Messi markierte in der 19. Minute den ersten Treffer für die Albiceleste, die nach zwei sieglosen Spielen wieder den Weg zurück auf die Erfolgsspur fand. Kurz vor der Halbzeit erhöhten Lautaro Martínez nach einem schönen Konter aus der eigenen Hälfte und Julián Álvarez zum 3:0-Pausenstand.

Messi will "genießen"

Auch nach der Pause ließ das Team um Nationaltrainer Lionel Scaloni nicht locker, Thiago Almada erzielte in der 69. Minute den vierten Treffer. Kurz vor dem Ende war es wieder Messi, der innerhalb von zwei Minuten doppelt traf und das halbe Dutzend für die Argentinier vollmachte.

"Ich habe mir kein Datum gesetzt, keine Frist", sagte der achtmalige Weltfußballer über eine Teilnahme beim Turnier 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Bis zum Karriereende wolle er "einfach genießen".

Brasilien souverän gegen Peru

Souverän gewann auch Brasilien gegen Peru. Zunächst traf Raphinha für die "Seleção" doppelt - er verwandelte zwei Foulelfmeter. Andreas Pereira erzielte in der 71. Minute per Seitfallzieher das 3:0, ehe Luiz Henrique drei Minuten später den 4:0-Endstand markierte.

Durch den Sieg am zehnten Spieltag bleibt Brasilien in der Qualifikation zur Fußballweltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko mit 16 Punkten weiterhin auf dem vierten Rang. Die Albiceleste behält mit 22 Punkten ihren Platz an der Tabellenspitze in Südamerika. Die ersten sechs von zehn Mannschaften qualifizieren sich direkt für die Endrunde, der Siebtplatzierte muss in die Relegation. Mitte November trifft Brasilien auf Venezuela, Argentinien spielt gegen Paraguay.