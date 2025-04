Nachfolger von Andries Jonker Arjan Veurink wird neuer Bondscoach Stand: 15.04.2025 12:19 Uhr

Der niederländische Fußballverband hat einen neuen Cheftrainer für die Nationalmannschaft der Frauen gefunden.

Wie der KNVB am Dienstag (15.04.2025) mitteilte, tritt Arjan Veurink die Nachfolge von Andries Jonker als Bondscoach nach der anstehenden EM (2. bis 27. Juli) in der Schweiz an. Jonker, früher auch in der deutschen Bundesliga der Männer unter anderem für den VfL Wolfsburg tätig, hatte seinen Rückzug bereits im Januar angekündigt.

Veurink ist der langjährige Assistent von Erfolgstrainerin Sarina Wiegman und wird sein Amt als Co-Trainer des englischen Nationalteams nach der EM niederlegen. "Mit über acht Jahren Erfahrung auf höchstem Niveau als Sarina Wiegmans rechte Hand, zuerst in den Niederlanden und jetzt in England, bin ich bereit, auf eigenen Beinen zu stehen", sagte der 38-Jährige.

EM-Titel 2017 und 2022

Gemeinsam führten Veurink und Wiegman die Niederlande zum EM-Titel 2017 und ins WM-Finale 2019. Auch nach dem Wechsel zum englischen Nationalteam hatte das Duo Erfolg. 2022 gewannen die "Lionesses" die Europameisterschaft im eigenen Land durch ein 2:1 n.V. im Finale gegen Deutschland.

"Er weiß, was an der absoluten Spitze erforderlich ist, weiß aber auch, wie wichtig es ist, den Bezug zur Basis aufrechtzuerhalten", sagte KNVB-Sportdirektor Nigel de Jong. Der auslaufende Vertrag von Jonker wurde nicht verlängert. Es sei "Zeit für eine neue Phase", hieß es im Januar.