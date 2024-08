"Premiere im europäischen Fußball" AC Mailand führt Mutterschutz für Spielerinnen ein Stand: 02.08.2024 17:31 Uhr

Italiens Traditionsklub AC Mailand sagt Fußballerinnen, die Mutter werden, deutlich mehr Hilfe zu. Auslaufende Verträge sollen sich künftig während einer Schwangerschaft automatisch verlängern.

Wie der Verein am Freitag (02.08.2024) mitteilte, führt er "Mutterschaftsregeln für weibliche Spielerinnen und Mitarbeiterinnen ein" . Dies sei "eine Premiere im europäischen Fußball" . Die erste Maßnahme: "Der Klub garantiert Spielerinnen im Falle einer Schwangerschaft in der letzten Saison ihres Vertrags eine automatische Vertragsverlängerung", und zwar "um ein Jahr zu den gleichen wirtschaftlichen Bedingungen."

Das gilt aber laut Mitteilung lediglich für Spielerinnen, deren Vertrag während der Saison ausläuft, in der sie schwanger wurden. Demnach wären die Fußballspielerinnen, die beispielsweise am Ende ihrer vorletzten Vertragsspielzeit schwanger werden und als werdende Mutter in ihre letzte Saison gehen, nicht abgesichert. Dennoch ein wichtiges Zeichen für den Frauenfußball.

"Jeder soll sich frei fühlen, wichtige persönliche Entscheidungen zu treffen"

Denn laut eines Reports der Spielergewerkschaft FIFPRO aus dem Jahr 2017 zu den dortigen Arbeitsbedingungen hatten nur zwei Prozent der befragten Spielerinnen Kinder, 47 Prozent sagten, sie würden ihre Karriere beenden, um eine Familie zu gründen. Milan geht dagegen einen Schritt, der ermöglichen soll, Fußball und Kinder unter einen Hut zu bringen.

"Wir sind stolz, ein solches Projekt vorstellen zu können. Wir möchten, dass dieser neue Schritt eine weitere Motivation für Wachstum und Entwicklung des gesamten Klubs darstellut und zu einem nachahmenswerten Modell auf nationaler und internationaler Ebene wird" , sagte Milan-CEO Giorgio Furlani. "Wir möchten sicherstellen, dass die Welt des Fußballs zunehmend zu einem Umfeld wird, in dem sich jeder frei fühlen kann, wichtige persönliche Entscheidungen zu treffen."

Kinder sollen ihre Mütter auf Auswärtsreisen begleiten können

Die Mailänder wollen Vorbilder sein und dafür sorgen, dass sich die Mitarbeiterinnen nicht mehr zwischen Kinder und Karriere entscheiden müssen - wie es auch in anderen Berufen schon längst gängige Praxis ist. "Der Klub hat dem Wohlergehen seiner weiblichen Spielerinnen und Mitarbeiterinnen sowohl beruflich als auch privat immer große Aufmerksamkeit geschenkt. Wir stehen nun kurz vor dem Start in eine neue Saison, in der wir daran arbeiten werden, wichtige Ziele zu erreichen, sowohl auf als auch neben dem Spielfeld" , sagte Elisabet Spina, die Leiterin des Frauenfußballs der AC Mailand.

Die Neuerungen gehen aber über die automatischen Vertragsverlängerungen hinaus. Auch bei der Kinderbetreuung sagt der Klub Unterstützung während sportlicher Aktivitäten zu, damit die Kinder auch bei Spielen und Trainingseinheiten bestens umsorgt sind. Und auch, damit die Kinder bei den Auswärtsreisen der Spielerinnen nicht von ihren Müttern getrennt werden müssen. Milan unterstütze auch "bei Flug, Unterkunft und sonstigen Reisekosten für die Kinder und einer Begleitperson."