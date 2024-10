Europameister 1988 Marco van Basten - der "Schwan von Utrecht" wird 60 Stand: 30.10.2024 23:40 Uhr

Marco van Bastens Karriere war geprägt von wunderschönen Toren, großen Erfolgen und zahlreichen individuellen Auszeichnungen. Und das, obwohl er seine Karriere verletzungsbedingt schon mit 28 Jahren beenden musste. Am Donnerstag wird der Niederländer 60.

Von Moritz Rommel

Lässt man Marco van Bastens Karriere Revue passieren, kommt man an einem Tor des niederländischen Stürmers nicht vorbei. Es läuft die 54. Spielminute im Europameisterschafts-Endspiel 1988 zwischen den Niederlanden und der Sowjetunion. Beim Stand von 1:0 für "Oranje" flankt Arnold Mühren den Ball auf van Basten, der das Leder aus schier unmöglichem Winkel volley ins lange Eck setzt.

Das Sportschau Tor des Monats im Juni 1988 vor 72.000 Zuschauern im ausverkauften Münchener Olympiastadion ist die Krönung eines außergewöhnlichen Turniers für van Basten. In der Vorrunde schießt er die Niederlande mit einem Hattrick gegen England (3:1) zum Sieg, im Halbfinale erzielt er gegen Gastgeber und Erzrivale Deutschland beim 2:1-Erfolg den Last-Minute-Siegtreffer.

EM 1988 - Marco van Basten und Ruud Gullit jubeln

Mit fünf Treffern in fünf Partien wird der "Schwan von Utrecht", wie ihn seine Fans wegen seiner eleganten und intelligenten Spielweise nannten und nennen, Torschützenkönig des Turniers und führt die "Elftal" zu ihrem ersten und bis heute einzigen internationalen Titel.

Van Bastens Goldene Jahre in Mailand

Das Turnier in Deutschland läutet die erfolgreichste Zeit van Bastens ein. Zwar feiert er schon in den frühen 80er-Jahren große Erfolge mit Ajax Amsterdam - wird unter anderem sowohl dreimal niederländischer Meister als auch Pokalsieger und vier Mal in Folge Torschützenkönig in der Eredivisie - doch die großen Titel folgen erst in seiner Zeit beim AC Mailand.

Dreimal italienischer Meister, zweimal Europapokal der Landesmeister (heute Champions League) und zweimal Torschützenkönig der Serie A. Dazu gewinnt er 1988, 1989 und 1992 den Ballon d´Or und 1992 die Wahl zum seit 1991 vergebenen Titel des Weltfußballers. In 201 Spielen für Milan kommt der Stürmer auf herausragende 125 Tore und 49 Vorlagen.

Marco van Basten mit dem Ballon d´Or 1988

Karriereende mit 28

Doch trotz der vielen mannschaftlichen und individuellen Erfolge wird van Bastens Karriere von seinen immer wiederkehrenden Verletzungssorgen überschattet - vor allem im rechten Knöchel. Schon in seiner letzten Ajax-Saison 1986/87 macht der Knöchel Probleme, in seiner ersten Saison bei Milan setzt ihn eine Knöcheloperation lange außer Gefecht. Er macht nur 19 Spiele für die "Rossoneri" und wird gerade rechtzeitig für die EM 1988 fit.

In den folgenden vier Spielzeiten bleibt er weitgehend gesund und drückt dem europäischen Fußball in dieser Zeit seinen Stempel auf. Doch die Schmerzen werden wieder schlimmer. In der Saison 1992/93 muss er sich erneut einer Operation unterziehen und ist erst pünktlich zum Champions-League-Finale im Münchener Olympiastadion gegen Olympique Marseille wieder einsatzbereit. Doch seine 85 Einsatzminuten bei der 0:1-Niederlage gegen OM werden im Alter von nur 28 Jahren die letzten seiner Karriere sein.

Karriereende im August 1995

Van Basten verletzt sich wieder am Knöchel und muss seine Fußballschuhe nach vielen Comeback-Versuchen im August 1995 viel zu früh an den Nagel hängen. So wird München zum Schicksalsort für den Mann aus Utrecht: Ausgerechnet in der bayrischen Metropole, dem Ort seines schönsten Tores und größten Erfolges, endet van Bastens beeindruckende Karriere.

Über seine Verletzungen sagt er 2020 in einem Interview mit dem britischen Sender "BBC": "All die Schmerzen, die ich hatte, waren es nicht wert. Mein Knöchel verursachte so viele Probleme, dass er mein tägliches Leben beeinträchtigte. Aber zu dieser Zeit war der Fußball mein ganzes Leben. Jetzt bin ich älter, ich habe ein Leben ohne Fußball geführt. Man kann immer noch ein gutes Leben haben - es gibt mehr als Fußball."

Van Basten verletzt am Boden

Bondscoach, Skandal, TV-Experte

Nach seiner Karriere bleibt van Basten dem Fußball treu und wird Trainer. Von 2004 bis 2008 betreut er die niederländische Nationalmannschaft, kommt aber nicht über das Achtelfinale bei der WM 2006 und das Viertelfinale bei der EM 2008 hinaus. Auch bei seinen weiteren Trainerstationen bei Ajax Amsterdam, dem SC Heerenveen und dem AZ Alkmaar wird er nicht glücklich. Dazu kommen Herzprobleme, die ihn zwingen, kürzer zu treten.

2015 wird er nochmal Co-Trainer bei "Oranje", wechselt aber knapp ein Jahr später als technischer Direktor zur FIFA. In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" sagt er 2021 über den Job als Trainer: "Als Spieler gab mir der Fußball - trotz all der Qualen, die ich hatte - Erfüllung. Die Arbeit als Trainer gab mir das nicht."

Marco van Basten als Trainer

Aufregung um van Basten und Wormuth

Im Jahr 2019 sorgte er als TV-Experte für den Sender "FoxSports" noch mal für Schlagzeilen, als er Frank Wormuth, dem damaligen deutschen von Trainer Heracles Almelo, einen Nazi-Gruß hinterherrief. Van Basten entschuldigte sich umgehend, "FoxSports" setzte die Zusammenarbeit mit ihm für eine Woche aus. Bis heute ist er als TV-Experte tätig, hauptsächlich im niederländischen Fernsehen.

Denn auch wenn Marco van Basten sagt, es gäbe mehr als Fußball - so ganz lässt einen der weltbesten Stürmer aller Zeiten der Sport doch nicht los, in dem er Erfolge gefeiert hat, von denen Millionen von Fußballern nur träumen.