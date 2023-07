Paris Saint-Germain Medien: Mbappé lehnt Gespräche mit Al-Hilal ab Stand: 26.07.2023 22:07 Uhr

PSG-Star Kylian Mbappé hat laut mehrerer Medienberichte Gespräche mit dem saudi-arabischen Klub Al-Hilal über einen Wechsel abgelehnt. Dieser hatte dem Vernehmen nach ein Gesamtpaket von rund einer Milliarde Euro für einen Transfer geboten.

Wie die französische Sporttageszeitung L'Équipe, der Sender Sky und weitere Medien berichten, seien Vertreter des Klubs aus der saudi-arabischen Pro League nach Paris gekommen, um Mbappé ihr Vorhaben vorzustellen. Mbappé soll das Gespräch aber abgelehnt haben. Der Klub soll im Gesamtpaket bereit sein, eine Milliarde Euro für ein Jahr zu zahlen, davon 300 Millionen als Ablöse für Paris.

Mbappé hatte 2022 seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain bis 2024 verlängert. Darin enthalten ist eine einseitige Option für ein weiteres Jahr bis 2025 - doch die zog er bislang nicht. Damit wäre der 24-Jährige im Sommer 2024 ablösefrei. Im Raum steht ein Wechsel zu Real Madrid.

PSG drängt Mbappé zu einem Wechsel - wegen der Ablöse

Paris schloss Mbappé zuletzt von einer Asienreise der Mannschaft aus und wollte so Druck auf Mbappé ausüben, in diesem Sommer zu wechseln, wenn er nicht verlängern will. Denn nur so könnte PSG eine Ablösesumme erzielen.

PSG ist als Eigentum von Katars Staatsfonds zwar finanziell bestens ausgestattet. Zur Einhaltung der Regeln des Financial Fairplay der UEFA muss der Klub aber dringend Einnahmen aus dem Fußballgeschäft vorweisen. Eine Ablösesumme für Mbappé würde PSG mehr Spielraum auf dem Transfermarkt verschaffen.

Ein Wechsel zu Real Madrid steht im Raum

Offen ist, ob Mbappés Absage an Al-Hilal endgültig ist und ob er überhaupt gehen will. Real Madrid könnte auf einen ablösefreien Wechsel 2024 warten. Mbappé, der Medienberichten zufolge allein für die Erfüllung des letzten Vertragsjahres in der Saison 2023/24 eine hohe zweistellige Millionenprämie erhalten soll, hat nie öffentlich Wechselabsichten geäußert.

Malcolm wechselt zu Al-Hilal

Unterdessen verpflichtete Al-Hilal den Brasilianer Malcom. Der 26 Jahre alte brasilianische Nationalspieler wechselt von Zenit St. Petersburg nach Saudi-Arabien. Die Ablösesumme soll bei rund 60 Millionen Euro liegen. Malcom, der 2019 vom FC Barcelona nach Russland gewechselt war, unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2027.