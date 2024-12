Atletico stürmt an die Spitze Sörloth versetzt Barca den K.o. in der Nachspielzeit Stand: 21.12.2024 23:04 Uhr

Im Topspiel von La Liga hat Atletico Madrid in der Nachspielzeit beim FC Barcelona noch drei Punkte entführt und hat die Katalanen von der Tabellenspitze verdrängt.

Ex-Bundesligaprofi Alexander Sörloth (90.+6) besorgte als eingewechselter Joker am Samstag den Treffer zum 2:1 (0:1)-Sieg für das Team von Diego Simeone. Die 1:0-Führung Barcelonas hatte Pedri (30.) erzielt, den Ausgleich für die Gäste machte Rodrigo de Paul (60.).

Der FC Barcelona, bei dem Co-Trainer Marcus Sorg für den gesperrten Hansi Flick an der Seitenlinie stand, hatte die Partie über weite Strecken diktiert und bis in die Schlussphase die größeren Chancen. Doch entweder verstolperten die Katalanen - vor allem in Person des glücklosen Robert Lewandowski - oder scheiterten am starken Atletico-Schlussmann Jan Oblak.

Für Barcelona war es in La Liga die dritte Heim-Niederlage in Folge. Atletico baute dagegen seine Serie auf jetzt zwölf Pflichtspielsiege in Serie aus. In der Tabelle liegt jetzt Atletico trotz eines Spiels weniger mit 41 Punkten vor Barcelona (38), das aber noch von Real Madrid (ein Punkt und zwei Spiele weniger), das am Sonntag den FC Sevilla empfängt, überholt werden kann.