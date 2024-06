Nach nur einer Saison Ramos verlässt den FC Sevilla schon wieder Stand: 17.06.2024 19:12 Uhr

Sergio Ramos wird den FC Sevilla nach nur einer Saison auf eigenen Wunsch wieder verlassen.

Ramos war im vorigen Sommer nach 18 Jahren zu seinem Jugend- und Stammverein FC Sevilla zurückgekehrt. Zuvor hatte er zunächst 16 Jahre für den spanischen Rekordmeister Real Madrid sowie zwei Jahre lang in Frankreich bei Paris Saint-Germain gespielt. Mit den Königlichen wurde Ramos viermal Champions-League-Sieger und fünfmal Meister.

"Erfüllung eines Traums"

Im vergangenen Sommer erfolgte dann eine emotionale Rückkehr. Sie sei "die Erfüllung eines Traums" gewesen, schrieb der Klub. In der abgelaufenen Saison stand der 38-Jährige in 37 Pflichtspielen für das Team von Trainer Enrique Sanchez Flores auf dem Feld und schoss sieben Tore.

"Der Klub dankt Sergio Ramos für sein Engagement, seine Führungsqualitäten und seine Hingabe, die er in dieser Saison gezeigt hat, und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft."

Schwierige Saison

Der Traditionsverein aus dem Süden Spaniens war mit Ramos in der abgelaufenen Saison in der Primera División lange in Abstiegsgefahr und belegte am Ende Platz 14 unter 20 Teams.

Seine Verabschiedung soll im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan in Begleitung von Vereinspräsident Jose Maria del Nido Carrasco stattfinden. Bei welchem Klub Ramos seine Karriere fortsetzen wird, ist noch unklar.