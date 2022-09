Sieg gegen Elche Barca Tabellenführer - Lewandowski trifft doppelt Stand: 17.09.2022 18:25 Uhr

Einmal mehr war Weltfußballer Robert Lewandowski Wegbereiter für einen weiteren Sieg des FC Barcelona in der spanischen Liga.

Am sechsten Spieltag steuerte der Ex-Münchner vier Tage nach dem 0:2 in der Champions League bei den Bayern zwei Treffer beim 3:0 (2:0) gegen den FC Elche bei.

Der Pole, der in der 34. und 48. Minute erfolgreich war, erhöhte sein Trefferkonto in der Primera Division auf acht. Der ehemalige Bayern-Star wurde in der 72. Minute ausgewechselt. Für den weiteren Treffer der Katalanen sorgte der Niederländer Memphis Depay (41.).

Elche früh in Unterzahl

Die Gäste hatten bereits in der 14. Minute Abwehrspieler Gonzalo Verdu durch eine Rote Karte verloren. Kurz vor der Halbzeit wurde auch Elche-Coach Francisco Rodriguez per Roter Karte von der Bank verwiesen.

Mit dem Sieg übernahm der FC Barcelona zumindest vorübergehend die Tabellenführung. Erzrivale Real Madrid spielt erst am Sonntag im Stadtduell bei Atlético.