12. Spieltag in La Liga Atlético unterliegt Cadiz spektakulär Stand: 29.10.2022 18:21 Uhr

Atlético Madrid hat am 12. Spieltag der spanischen Primera Division am Samstag (29.10.2022) einen Rückschlag hinnehmen müssen.

Beim 2:3 (0:1) hatten Théo Bongonda (1.) und Alex (81.) Cadiz mit zwei Toren in Front geschossen, ehe Luis Hernandez (84.) per Eigentor und Joao Felix (89.) ausglichen. Rubén Sobrino ließ in der achten Minute der Nachspielzeit Cadiz über den ersten Saisonsieg jubeln und Atletico trauern.

Madrid enttäuscht auf ganzer Linie

Für die Führung sorgte Théo Bongonda nach sage und schreibe 27 Sekunden: Eine flache Hereingabe von links setzte der eingelaufene Außenstürmer ins linke Eck. Im Anschluss war Madrid zwar spielbestimmend, konnte jedoch kaum richtig gute Chancen herausspielen. Wenn die Gäste gefährlich wurden, vergaben sie die Chancen leichtfertig.

Cadiz verteidigte leidenschaftlich gegen "Los Colchoneros" und schlug dann kurz vor Schluss zur vermeintlichen Entscheidung zu: Eine hohe Hereingabe nahm Alex auf und schloss mit Wucht an die Unterkante der Latte, von wo der Ball ins Tor ging, ab.

Felix leitet spektakuläre Schlussphase ein

Im Gegenzug kam nach einer Ecke der eingewechselte Joao Felix an die Kugel, dessen Schuss von Hernandez ins eigene Tor abgelenkt wurde. Plötzlich war Madrid da und entfachte eine Menge Druck. Erneut war es Felix, der die Gäste jubeln ließ: Der Portugiese fasste sich aus 24 Metern ein Herz und schoss in die rechte Ecke ein.

Fast hätte der Joker Madrid sogar noch zum Sieg geschossen. Doch stattdessen kam Cadiz mit der letzten Aktion nochmals nach vorne, flankte von rechts in den Strafraum, wo Sobrino völlig freistehend zum umjubelten Siegtreffer der Hausherren einschob.

Für Madrids Trainer Diego Simeone ist es der nächste Rückschlag, nachdem sein Team unter der Woche das Weiterkommen in der Champions League verpasst hatte.