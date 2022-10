La Liga Barcelona bleibt Real Madrid auf den Fersen Stand: 20.10.2022 22:54 Uhr

Zum Abschluss des 10. Spieltags in La Liga hat der FC Barcelona Villarreal abgefertigt und bleibt in der Tabelle an Spitzenreiter Real Madrid dran.

Weltfußballer Robert Lewandowski hat den FC Barcelona nach der Pleite im Clásico zurück in die Erfolgsspur geführt. Barça gewann am Donnerstagabend (20.10.2022) in der Primera División klar mit 3:0 (3:0) gegen den FC Vilarreal.

Die Tore vor 73.261 Zuschauern im Camp Nou erzielten Ex-Bayern-Stürmer Lewandowski (31. Minute, 35.), der am Montag mit der Gerd-Müller-Trophäe für den besten Angreifer der abgelaufenen Saison ausgezeichnet worden war, und Ansu Fati (38.).

Lewandowski mit nun 16 Saisontoren

Die Führung besorgte Lewandowski, als er nach einer scharfen Flanke mit einem Hackentrick zwei Verteidiger ins Leere grätschen ließ und locker einschob. Nur vier Minuten später zog der frühere Bayern-Star von der linken Seite nach innen und schlenzte den Ball aus 18 Metern ins rechte Eck. Es war wettbewerbsübergreifend sein 16. Saisontreffer, der elfte in der Liga.

Dank des souveränen Siegs bleibt der FC Barcelona mit nun 25 Punkten Tabellenzweiter hinter Spitzenreiter Real Madrid (28).

Real Madrid festigt Tabellenführung

Schon am Mittwoch hatte Real seine Spitzenposition gefestigt. Der Champions-League-Sieger setzte sich beim FC Elche mit 3:0 (1:0) durch. Fede Valverde (11. Minute), Karim Benzema (75.) und Marco Asensio (89.) schossen die Tore.

Reals Karim Benzema (2.v.l.) jubelt mit seinen Kollegen.

VAR kassiert drei Real-Treffer ein

Das Team von Trainer Carlo Ancelotti hätte noch höher gewinnen können, doch den "Königlichen" wurden gleich drei Treffer vom Videoassistenten aberkannt. So durften zweimal Benzema (6./60.) und einmal der Ex-Münchner David Alaba (27.) am Ende doch nicht jubeln.