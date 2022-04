Fußball | La Liga

La Liga: Real Madrid fast nicht mehr einzuholen

Stand: 20.04.2022, 23:47 Uhr

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid eilt weiter in Richtung des 35. Titels in der Primera División. Die Königlichen gewannen am Mittwochabend (20.04.22) bei CA Osasuna mit 3:1 (2:1) und können nach 33 von 38 absolvierten Spielen nur noch theoretisch abgefangen werden.