Heimpleite in La Liga Valencia schockt Real in der Nachspielzeit Stand: 05.04.2025 19:09 Uhr

Real Madrid hat am 30. Spieltag in La Liga eine überraschende Heimpleite gegen den FC Valencia kassiert und Tabellenführer Barcelona eine Steilvorlage gegeben.

"Real wirft die Meisterschaft weg" , kommentierte Spaniens Sportzeitung "Marca" nach der 1:2-Heimniederlage gegen Valencia gewohnt dramatisch. Entschieden ist natürlich acht Spieltage vor Schluss noch lange nichts in La Liga. Doch der Erzrivale und Tabellenführer FC Barcelona könnte mit einem Heimsieg gegen Betis am Samstagabend den Vorsprung an der Spitze auf sechs Punkte vergrößern.

Hugo Duro (90.+5) schockte Real durch sein Siegtor per Kopf in der Nachspielzeit. Mouctar Diakhaby (15.) hatte den Abstiegskandidaten aus Valencia im Bernabeu in Führung gebracht, Vinicius Junior (50.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.

Vinicius Jr. trifft, aber vergibt Elfmeter

In Alarmbereitschaft versetzte die spanischen Medien, dass in Madrids Starensemble einzig Kylian Mbappé überzeugen konnte. Vinicius Jr. hatte zwar den Ausgleich markiert, in der Anfangsphase aber die Großchance zur Führung mit einem schwach geschossenen Foulelfmeter liegen lassen.

Mbappé, der gefährlichste Mann bei Real, scheiterte mehrfach an Valencias überragendem Keeper Giorgi Mamardaschwili.

Die "Königlichen" verpatzten damit auch die Generalprobe für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag beim FC Arsenal.