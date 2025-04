Titelrennen in La Liga Barcelona dreht spektakuläre Partie gegen Vigo Stand: 19.04.2025 18:22 Uhr

Der FC Barcelona hat im Meisterrennen der spanischen Liga eine verrückte Partie gegen Celta Vigo gewonnen. Drei Tore vom Ex-Leverkusener Borja Iglesias reichten Vigo nicht zum Punktgewinn.

Iglesias ärgerte Barcelona mit seinen drei Toren (15., 52. und 62. Spielminute) gehörig, Ferran Torres (12.), Dani Olmo (64.) und Raphinha (68. und 90. + 8) sorgten aber dafür, dass Barcelona nach einer schwierigen Partie am Ende doch noch jubeln durfte.

Barcelona bleibt Spitzenreiter und baut den Vorsprung auf Dauerrivale Real Madrid auf sieben Punkte aus. Die Madrilenen können mit einem Erfolg am Sonntagabend (21 Uhr) gegen Athletic Bilbao allerdings wieder auf vier Punkte Abstand verkürzen.

Celta Vigo ärgert Barcelona

Während die Hausherren sofort in die Partie fanden und nach wenigen Momenten bereits erstmals vor dem gegnerischen Tor auftauchten, dauerte es bis zur zwölften Minute, ehe Ferran Torres das 1:0 für Barcelona erzielte. Die Führung hielt gerade einmal 180 Sekunden: Borja Iglesias nutzte einen Torwartfehler von Wojciech Szczęsny zum Ausgleich.

Im Anschluss versuchte Barca, die Begegnung unter Kontrolle zu bringen, was jedoch nur selten gelang. Die Gäste blieben immer wieder über die rechte Seite sehr gefährlich und hatten die besseren Möglichkeiten auf den Führungstreffer.

Spektakel im zweiten Durchgang

Iglesias sorgte im zweiten Durchgang für Spektakel im Lluís Companys Olympiastadion: Innerhalb von zehn Minuten traf der ehemalige Leverkusener (Iglesias stürmte in der Rückrunde 2023/24 für Bayer) doppelt und setzte Barca mit seinem dritten Tor an diesem Tag gehörig unter Druck.

Aber Barca, unter der Woche noch gegen Borussia Dortmund in der Champions League im Einsatz, ließ sich nicht beirren. Nur zwei Minuten nach dem 1:3 aus Barca-Sicht steckte Raphinha auf Olmo durch, der mit einem Flachschuss ins lange Eck traf. Wiederum nur vier Minuten später setzte der eingewechselte Lamine Yamal seinen kongenialen Flügelsturm-Partner Raphinha per Flanke in Szene, der den Ball mithilfe seiner Schulter und seines Kopfes ins Tor bugsierte - 3:3.

Celta Vigo vergibt Chance auf das Siegtor

Das Momentum war nun auf Seiten der Katalanen, die sich urplötzlich aber wieder schwerer taten. Vielmehr gelang es Vigo, sich kurz vor Schluss nochmal die Großchance zu erspielen: Fer Lopez chippte in den Fünfer zu Oscar Mingueza, dessen etwas überhasteter Kopfballversuch aber am Außennetz landete (90.).

Und dann kam es doch, wie es bei Spielen zwischen Favoriten und Außenseitern so häufig kommt: Der "Große" schlug noch zu. Dani Olmo ging im Strafraum zu Boden, die Partie lief zunächst weiter. Nach VAR-Review war dann aber doch der Elfmeter fällig, der Treffer von Yoel Lago an Olmos Fuß war klar zu erkennen. Raphinha trat an - und verwandelte entschlossen ins rechte Eck. Barcelona jubelte frenetisch, ein weiterer Schritt in Richtung Meisterschaft ist gegangen.

Barcelona bangt um Lewandowski

Einziger Wermutstropfen bei Barcelona: Mittelstürmer Robert Lewandowski (25 Saisontore) musste in der Schlussphase angeschlagen ausgewechselt werden. Der Pole setzte sich auf den Boden und deutete auf seinen rechten Oberschenkel.