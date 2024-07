Nach Sieg gegen Venezuela Kanada mit nur zwei Turniertoren im Halbfinale der Copa America Stand: 06.07.2024 09:16 Uhr

Minimalistisch hat sich die kanadische Nationalmannschaft um Kapitän Alphonso Davies und Ex-Leipzig-Trainer Jesse Marsch ins Copa-Halbfinale gespielt.

Kanada qualifizierte sich damit am Freitag (05.07.2024, Ortszeit) als zweites Team für das Halbfinale der Copa. Im Viertelfinale in Dallas (USA) besiegten die Kanadier Venezuela mit 4:3 im Elfmeterschießen, nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 (1:0) gestanden.

Rondon trifft spektakulär aus fast 40 Metern

Jacob Shaffelburg brachte das Team des ehemaligen Leipzig-Trainers Jesse Marsch in einer rasanten Anfangsphase nach Vorarbeit von Jonathan David in Führung (13. Minute). Beim Jubeln hielt er das Trikot seines verletzten Nationalmannschaftskollegen Tajon Buchanan hoch. Der Mittelfeldspieler von Inter Mailand hatte sich im Training in dieser Woche das Schienbein gebrochen.

Es war ein offenes Spiel mit vielen Torchancen. Nach der Pause wurden die Venezolaner stärker. Salomon Rondon gelang in der 64. Minute der folgerichtige Ausgleichstreffer mit einem spektakulären Heber. Nach einer kanadischen Ecke setzte er sich im Laufduell gegen den Verteidiger durch, sah, dass Torwart Maxime Crepeau zu weit vor seinem Tor stand und lupfte den noch tippenden Ball aus fast 40 Metern ins Tor.

Elfmeterschießen: Davies trifft, fünf Schützen scheitern

In einem ausgeglichenen Spiel mit je 16 Torschüssen auf beiden Seiten, verpassten es beide Teams, einen weiteren Treffer nachzulegen. Bei der Copa wird nur im Finale eine Verlängerung gespielt. So ging es direkt ins Elfmeterschießen.

Dort verschossen zunächst Yangel Herrera und Jefferson Savarino auf venezolanischer Seite und Liam Millar und Stephen Eustaquio bei den Kanadiern. Bayern-Profi Alphonso Davies versenkte seinen Elfmeter sicher. Mit Wilker Angel verschoss der folgende Schütze Venezuelas, Ismael Koné traf dann entscheidend für Kanada ins Tor.

Kanada jetzt zum zweiten Mal gegen Argentinien

Im Halbfinale trifft Kanada nun auf Titelverteidiger und Weltmeister Argentinien um Superstar Lionel Messi. Argentinien hatte sich gegen Ecuador ebenfalls im Elfmeterschießen durchgesetzt.

Die Partie gab es bereits am ersten Gruppenspieltag. Da hatte Kanada gegen Argentinien mit 0:2 verloren. Anschließend zogen die Kanadier mit einem 1:0-Sieg gegen Peru und einem 0:0-Unentschieden gegen Chile in die K.o.-Runde ein. Damit reichten den Kanadiern zwei Tore für den Einzug in die Runde der letzten Vier.

Die weiteren Halbfinalisten werden in der Nacht zu Sonntag (Ortszeit) ausgespielt. Zunächst trifft Kolumbien auf Panama, dann Uruguay auf Brasilien.