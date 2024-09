"Großes Vorbild" Jürgen Klopp bekommt deutschen Verdienstorden Stand: 20.09.2024 17:01 Uhr

Der zweimalige Welttrainer Jürgen Klopp wird im Oktober von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Wie das Bundespräsidialamt am Freitag mitteilte, erhält der 57-Jährige am 1. Oktober in Schloss Bellevue als einer von 28 Bürgerinnen und Bürgern, die sich "in herausragender Weise für die Werte der Demokratie einsetzen" , die Auszeichnung.

"Von Liverpool aus hat der populärste Deutsche in Großbritannien erheblich zu einem positiven Bild unseres Landes beigetragen" , heißt es in der Mitteilung: "Jürgen Klopp ist ein großes Vorbild geworden und ein herausragender Fußballbotschafter weit über den Sport hinaus." Dabei wurde Klopps soziales Engagement sowie sein Einsatz für Toleranz und Zusammenhalt hervorgehoben.

Klopp nach erfolgreicher Zeit in Liverpool ohne Verein

Der ehemalige Liverpool-Trainer ist seit diesem Sommer ohne Verein, nach insgesamt neun Jahren beim englischen Traditionsverein. Mit dem FC Liverpool gewann er 2019 die Champions League, wurde außerdem 2020 englischer Meister. Zuvor leitete er bei Borussia Dortmund (Zwei deutsche Meistertitel, einmal DFB-Pokal) und dem 1. FSV Mainz 05 die Geschicke.