287 Tage nach seinem Herzstillstand bei der EM-Endrunde kehrte Christian Eriksen in die Nationalmannschaft zurück - und erzielte direkt ein Tor.

Besser hätte es nicht werden können, sagte Eriksen dem niederländischen TV-Sender "NOS" nach seinem Treffer gegen die Niederlande. "Ich habe mich wirklich darauf gefreut."

Hjulmand: "Genieß es"

Die 2:4 (1:3)-Niederlage in den Niederlanden konnte der Mittelfeldspieler aber nicht verhindern. Erst Mitte Februar hatte Eriksen, dem ein Defibrillator eingesetzt worden war, beim FC Brentford sein Premier-League-Comeback gegeben. In Amsterdam kam er zur Pause ins Spiel, traf sofort (47. Minute) zum Anschluss - und scheiterte in der Schlussphase nur am Pfosten (74.).

Steven Bergwijn (16./71.), Nathan Ake (29.) und Memphis Depay (37./Foulelfmeter) waren für die Niederlande erfolgreich. Das zweite dänische Tor erzielte der frühere Bundesligaverteidiger Jannik Vestergaard (20.).

"Es ist eine Freude, ihn Fußball spielen zu sehen" , sagte Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand, der zudem berichtete, er habe seinem Schützling vor allem eines mit auf den Rasen gegeben: "Genieß es - und willkommen zurück." "Ich hatte Gänsehaut", sagte der niederländische Abwehrspieler Matthijs de Ligt. "Es ist großartig, dass er zurück ist - wie er getroffen hat, zeigt seine Klasse."

Kane beendet Schweizer Serie

Im Duell zweier WM-Teilnehmer setzte England von Trainer Gareth Southgate am Samstagabend (26.03.2022) vor 90.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion etwas glücklich mit 2:1 (1:1) gegen die Schweiz durch.

Die Schweizer kassierten im achten Spiel unter Auswahltrainer Murat Yakin, der nach der EM Anfang August 2021 übernommen hatte, die erste Niederlage.

Kane gleichauf mit Charlton: Nur Rooney traf noch öfter

Harry Kane entschied die Partie per Handelfmeter in der 78. Minute. Steven Zuber war der Ball bei einer Abwehraktion im Strafraum unglücklich an den Arm gesprungen. Der Mönchengladbacher Breel Embolo brachte die Schweizer, die mit fünf Bundesliga-Profis begonnen hatten, in der 22. Minute per Kopf in Führung. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit glich Luke Shaw für die "Three Lions" aus (45.+1).

Mit seinem Treffer zog Kane in der ewigen Torjägerliste mit der englischen Legende Bobby Charlton gleich. Vor ihm liegt nur noch Wayne Rooney mit 53 Treffern.

Beide Mannschaften hatten sich als Gruppensieger souverän für die WM Ende des Jahres in Katar qualifiziert.

Achtungserfolg für Katar

Katar hat acht Monate vor der Fußball-WM im eigenen Land Bulgarien mit 2:1 (1:0) besiegt. Akram Afif (27.) brachte das Heimteam in Ar-Rayyan per Elfmeter in Führung, Kiril Despodow (60.) glich für die Bulgaren aus. Boualem Khoukhi (74.) erzielte das Siegtor.

