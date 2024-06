UEFA-Generalsekretär Fußball-Funktionär Gerhard Aigner ist gestorben Stand: 20.06.2024 17:42 Uhr

Der frühere UEFA-Funktionär Gerhard Aigner ist im Alter von 80 Jahren gestorben.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) trauert um ihren früheren Generalsekretär Gerhard Aigner. Der gebürtige Regensburger starb am Donnerstag im Alter von 80 Jahren. Zum Gedenken an Aigner wird es laut UEFA vor den EM-Spielen am Donnerstagabend und am Freitag einen "Moment des Beifalls" in den Stadien geben.

Aigner war von 2000 bis 2003 UEFA-Generalsekretär. 2004 wurde er vom Verband zum Ehrenmitglied ernannt.