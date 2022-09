Abstellungen an DFB-Teams Von U16 bis A-Mannschaft - welcher Verein stellt die meisten Spieler? Stand: 20.09.2022 10:19 Uhr

Von der A-Nationalmannschaft bis zur U16 sind die deutschen Auswahlteams der Männer in diesen Tagen im Spielbetrieb. Welcher Verein aus dem Bereich der DFL stellt die meisten Spieler ab?

Auf dem Papier sind es Pflichtspiele, aber die beiden ausstehenden Partien der A-Nationalmannschaft in der Nations League werden in erster Linie der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Katar dienen, die am 20. November beginnt.

Bundestrainer Hansi Flick hat 24 Spieler für die Spiele am 23. September in Leipzig gegen Ungarn und drei Tage später in London gegen England nominiert. Knapp die Hälfte des Kaders setzt sich aus Profis des FC Bayern und von Borussia Dortmund zusammen. Die Münchner stellen sieben Spieler, der BVB vier.

Unterschiedliche Kadergrößen

Zum letzten Mal vor der WM in Katar wird eine sogenannte Länderspielpause eingelegt, die offiziell eine vom Weltverband FIFA festgelegte Abstellungsperiode ist, in der deshalb ganz viele Länderspiele ausgetragen werden.

Für den Männerbereich des Deutschen Fußball-Bundes stehen daher auch etliche Partien für die Nachwuchsmannschaften an, von der U21 bis hinunter zur U16 ist jede Mannschaft beschäftigt. Wie Hansi Flick haben auch die Trainer der U-Mannschaften schon ihre Kader bekannt gegeben. Sie sind verschieden groß, so hat etwa Guido Streichsbier für die U19 nur 19 Spieler nominiert, Christian Wück für die U18 hingegen 26.

Verschiedene Ansätze möglich

Die Sportschau hat alle Kader ausgewertet und die einzelnen Spieler ihren Vereinen zugeordnet, sofern diese im Bereich der Deutschen Fußball Liga spielen, also in der Bundesliga und 2. Liga. Tieferklassige Klubs wie etwa die SpVgg Unterhaching, der Hallesche FC und Viktoria Köln, die auch U-Spieler abstellen (manche sogar mehrere) sind demnach nicht berücksichtigt, genauso wenig wie ausländische Klubs. Die Reihenfolge richtet sich nach der Tabelle der Saison 2021/22.

Die reinen Zahlen sagen nur sehr bedingt etwas über die Qualität der Ausbildung in den einzelnen Vereinen aus. Die Ansätze in den Klubs sind unterschiedlich. So legen manche mehr Wert darauf, dass die Mannschaft als Einheit besser Fußball spielt, andere stellen die Ausbildung einzelner Spieler in den Vordergrund.

Abstellungen DFB-Teams Bundesliga Verein A-Mannschaft U21 U20 U19 U18 U17 U16 Gesamt FC Bayern 7 1 3 4 2 17 Bor. Dortmund 4 1 2 4 1 12 Bayer Leverkusen 2 2 RB Leipzig 2 1 1 1 5 1. FC Union Berlin 1 1 SC Freiburg 1 2 4 7 1. FC Köln 2 2 1 1 6 1. FSV Mainz 05 1 2 1 1 5 TSG Hoffenheim 1 2 3 2 1 2 11 Bor. Mönchengladbach 1 1 3 5 Eintracht Frankfurt 1 2 1 1 2 7 VfL Wolfsburg 1 2 1 2 6 VfL Bochum 1 1 2 FC Augsburg 1 1 2 VfB Stuttgart 1 5 2 2 10 Hertha BSC 1 1 1 6 1 10 FC Schalke 04 1 2 2 5 Werder Bremen 1 1 2

Möglich ist auch, dass ein Verein fünf herausragende Talente in einem Jahrgang hat, diese aber eben keine Spielberechtigung für Deutschland haben.

Aber eine reine Zahlenspielerei ist die Auswertung auch nicht. Hertha BSC etwa stellt bei der U18 sechs Spieler, der VfB Stuttgart fünf. Das deutet auf außergewöhnlich gute Jahrgänge hin. Die TSG Hoffenheim ist in jeder U-Auswahl mit mindestens einem Spieler vertreten. Das zeigt eine hohe Qualtität der Ausbildung.

Abstellungen DFB-Teams 2. Bundesliga Verein A-Mannschaft U21 U20 U19 U18 U17 U16 Gesamt Arminia Bielefeld 1 1 2 SpVgg Greuther Fürth 1 1 2 Hamburger SV 2 1 1 4 SV Darmstadt 98 - FC St. Pauli 2 2 1. FC Heidenheim 1 1 SC Paderborn 07 1 1 1. FC Nürnberg 2 1 3 Holstein Kiel - Fortuna Düsseldorf 1 1 Hannover 96 1 1 2 Karlsruher SC 2 1 3 FC Hansa Rostock - SV Sandhausen - SSV Jahn Regensburg - 1. FC Magdeburg 1 1 Eintracht Braunschweig - 1. FC Kaiserslautern 1 1

Der SC Freiburg hat mit Matthias Ginter einen A-Nationalspieler, der im Verein ausgebildet wurde. Das gilt auch für die beiden U21-Nationalspieler des SC, Torwart Noah Atubolu und Mittelfeldspieler Yannik Keitel. In der U20 sind die Freiburger sogar mit vier Spielern vertreten.

Bayer Leverkusen stellt hingegen insgesamt nur zwei Spieler, beide in der U16. RB Leipzig hat zwei A-Nationalspieler, die aber jeweils in anderen DFL-Klubs ausgebildet wurden, David Raum bei der SpVgg Greuther Fürth, Timo Werner beim VfB Stuttgart.

Der VfB ist auch ohne Werner und etwa Joshua Kimmich, der ebenfalls bei den Schwaben das Fußballspielen lernte, mit zehn Abstellungen vertreten.