Trainingslager, Nominierung, Reisepläne Der DFB-Fahrplan bis zur Frauen-WM Stand: 24.06.2023 12:41 Uhr

Ein zweigeteiltes Trainingslager, zwei Testspiele und ein früher Hinflug - das ist der Fahrplan des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bis zur Frauen-WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August 2023).

Die Trainingslager

In bayerischen Herzogenaurach soll das Team in zwei Phasen turnierfit gemacht werden: vom 20. bis 27. Juni und vom 30. Juni bis 9. Juli. Dazwischen liegt eine kleine Pause. Am 11. Juli steht der Flug Richtung Australien an.

Die Testspiele

Die Testspiel-Gegnerinnen hatte der DFB mit Blick auf die Gruppenphase ausgewählt. Dort trifft Deutschland neben Kolumbien auch auf Südkorea und Marokko. Bei der Vorbereitung sollen Duelle mit anderen Teams aus Asien und Afrika helfen - deshalb die Vergleiche mit Vietnam in Offenbach (heute, 18.15 Uhr, Live-Ticker auf sportschau.de) und Sambia in Fürth am 7. Juli (20.30 Uhr, live in der ARD und auf sportschau.de).

Die Kaderbekanntgabe

Nach der WM-Generalprobe gegen Sambia wird Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ihren 28-köpfigen Kader auf die 23 WM-Spielerinnen reduzieren, die Bekanntgabe ist für den 8. Juli angekündigt.

Die Reisepläne

Schon am 11. Juli steigt der DFB-Tross in den Flieger Richtung Australien - genug Zeit, um bis zum ersten Spiel am 24. Juli Reisestrapazen und Jetlag zu überwinden.

Der WM-Fahrplan im Überblick Wann? Was? Wo? 20. - 28. Juni Trainingslager Herzogenaurach 24. Juni Testspiel gegen Vietnam Offenbach 1. - 8. Juli Trainingslager Herzogenaurach 7. Juli Testspiel gegen Sambia Fürth 8. Juli Kaderbekanntgabe 11. Juli Abflug nach Sydney 24. Juli, 10.30 Uhr WM-Spiel gegen Marokko Melbourne 30. Juli, 11 Uhr WM-Spiel gegen Kolumbien Sydney 3. August WM-Spiel gegen Südkorea Brisbane

Das WM-Quartier

Der DFB hat sich für ein Quartier in der Region Central Coast entschieden. Der "Regional Sporting and Recreation Complex" in Tuggerah liegt etwa 100 Auto-Kilometer nördlich von Sydney, wo das zweite Gruppenspiel gegen Kolumbien (30.07.) stattfindet.

Für die beiden anderen Vorrundenspiele sind deutlich weitere Reisen nötig. Bis Melbourne (Spiel gegen Marokko, 24.07.) sind es fast 1.000 Kilometer Richtung Süden, bis Brisbane (Spiel gegen Südkorea, 03.08.) mehr als 800 Kilometer Richtung Norden.