Verletzungsbedingte Absage DFB-Frauen müssen in Nations League auf Schüller verzichten Stand: 25.11.2023 14:16 Uhr

Lea Schüller fällt für die beiden wichtigen Nations-League-Spiele der deutschen Fußballerinnen am 1. Dezember in Rostock gegen Dänemark und vier Tage später gegen Wales in Swansea aus. Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch nominierte Lena Petermann nach, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Samstag (25.11.2023) mitteilte.

Die Stürmerin verletzte sich im Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain am Donnerstag (23.11.2023) und wird sich in der kommenden Woche weiteren Untersuchungen unterziehen.

Für Schüller rückt Lena Petermann von Leicester City nach. Petermann, 29, hat in 21 Länderspielen fünf Tore erzielt. Ihr letzter Einsatz liegt allerdings einige Zeit zurück, sie war zuletzt 2020 für die Nationalmannschaft nominiert worden.

Deutschland gegen Dänemark unter Druck

Die deutsche Auswahl (9 Punkte) ist gegen Dänemark (12) richtig gefordert. Das deutsche Team, im Hinspiel mit 0:2 unterlegen, muss den direkten Vergleich für sich entscheiden, um die Führung in der Gruppe zu übernehmen.

Nur als Gruppensieger würden die deutschen Frauen Ende Februar im Finalturnier der Nations League um einen der zwei europäischen Olympia-Plätze für Paris 2024 spielen. Frankreich ist als Gastgeber gesetzt.