DFB-Frauen Das spannende WM-Jahr nimmt Fahrt auf Stand: 08.02.2023 12:51 Uhr

Bei den deutschen Fußball-Frauen laufen die Planungen für die WM in Australien und Neuseeland auf Hochtouren. Jetzt stehen auch das erste Trainingslager und das erste Testspiel an. Denn nach der EM ist vor der WM: Martina Voss-Tecklenburg hatte in den vergangenen Wochen und Monaten viel zu tun. Mit ihrem Team plant die Trainerin der deutschen Fußball-Frauen die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August).

Voss-Tecklenburg: "Haben ein sehr gutes Gefühl"

"Das ist alles sehr herausfordernd, doch das nehmen wir gerne an" , sagt Voss-Tecklenburg. Das Teamhotel in der Nähe von Sydney ist gebucht, die Wege zum Trainingsplatz und zum Flughafen sind kurz. "Wir haben ein sehr gutes Gefühl bei der Hotelwahl" , erklärt die Bundestrainerin.

Bei der WM trifft der zweimalige Weltmeister Deutschland in der Gruppenphase auf Marokko (24. Juli/Melbourne), Kolumbien (30. Juli/Sydney) und Südkorea (3. August/Brisbane).

WM-Vorbereitung: Trainingslager in Marbella

Doch jetzt beginnt erst einmal die sportliche Vorbereitung. Mitte Februar reisen die Vize-Europameisterinnen ins Trainingslager nach Marbella (14. bis 19. Februar). "Wir freuen uns sehr, uns alle wiederzusehen. Es wird ein sehr spannendes Jahr", sagt Voss-Teckleburg: "Wir haben dort beste Bedingungen und wollen gut reinkommen ins neue Jahr." In Marbella wird es auch ein Testspiel gegen Irland geben - unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Nur zwölf Monate liegen zwischen der EM in England und der WM. Für das deutsche Team könnte das ein Vorteil sehen. "Wir haben bei der EM eine sehr gute Basis geschaffen", sagt auch Voss-Tecklenburg.

Fünf Rückkehrerinnen im Kader der DFB-Frauen

Mit fünf Rückkehrerinnen startet sie ins WM-Jahr. Sara Däbritz (Olympique Lyon), Marina Hegering, Tabea Waßmuth (beide VfL Wolfsburg), Sydney Lohmann und Lea Schüller (beide Bayern München) gehören nach Verletzungen wieder zum 27-köpfigen Aufgebot.

Debütantin Ena Mahmutovic (19/MSV Duisburg) wurde als Torhüterin neben Stammkraft Merle Frohms (VfL Wolfsburg) und Ann-Katrin Berger (FC Chelsea) berufen. "Wir möchten jungen Torhüterinnen immer mal wieder die Chance geben, sich in unserem Kreis zu zeigen" , sagte Voss-Tecklenburg. Erfahrenste Kraft ist Kapitänin Alexandra Popp (31), die vor ihrem 125. Länderspiel steht. Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon) und Melanie Leupolz (FC Chelsea) fehlen weiterhin.

Alexandra Popp (2.vr) jubelt mit ihren Teamkolleginnen. Sie und vier weitere deutsche Spielerinnen wurden als Teil der beste WM-Elf ausgezeichnet.

Länderspiel in Duisburg gegen Schweden

Nach der Rückkehr aus Marbella steht am 21. Februar in Voss-Tecklenburgs Heimatstadt Duisburg ein Länderspiel gegen Schweden an. Die Skandinavierinnen belegen derzeit in der FIFA-Weltrangliste den dritten Platz hinter der deutschen Auswahl. Die Bundestrainerin freut sich, dass es gegen ein hochkarätiges Team geht und kündigt an, vor der WM gegen weitere internationale Topgegner testen zu wollen.

"Gegen wen wir da spielen, kann ich noch nicht sagen, die Verhandlungen laufen", erklärt sie. In Duisburg hofft sie auf viel Zuschauer: "Das ist der Karnevalsdienstag. Von daher sollen die doch alle vom Rosenmontagszug durchmachen und dann gleich ins Stadion kommen." Mehr als 14.000 Tickets sind schon verkauft.

Nebenbei steckt Voss-Tecklenburg in Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung beim DFB. Die könnte noch vor dem Start der WM fix gemacht werden. "Wir sind im Gespräch" , sagt die 55-Jährige, dier schon zuvor angekündigt hatte, gerne Bundestrainerin bleiben zu wollen.

Das deutsche Aufgebot für das Länderspiel gegen Schweden

Tor: Ann-Katrin Berger (FC Chelsea), Merle Frohms (VfL Wolfsburg), Ena Mahmutovic (MSV Duisburg)

Abwehr: Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Jana Feldkamp (TSG Hoffenheim), Marina Hegering, Kathrin Hendrich (beide VfL Wolfsburg), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Paulina Krumbiegel (TSG Hoffenheim), Sjoeke Nüsken (Eintracht Frankfurt), Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg), Carolin Simon (Bayern München)

Mittelfeld/Angriff: Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt), Jule Brand (VfL Wolfsburg), Klara Bühl (Bayern München), Sara Däbritz (Olympique Lyon), Linda Dallmann (Bayern München), Laura Freigang (Eintracht Frankfurt), Chantal Hagel (TSG Hoffenheim), Svenja Huth, Lena Lattwein (beide VfL Wolfsburg), Sydney Lohmann, Lina Magull (beide Bayern München), Lena Oberdorf, Alexandra Popp (beide VfL Wolfsburg), Lea Schüller (Bayern München), Tabea Waßmuth (VfL Wolfsburg)