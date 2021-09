Als die DFB-Frauen am Samstag (18.09.2021) ihr WM-Qualifikationsspiel gegen Bulgarien beendet hatten, fiel der Jubel im deutschen Lager moderat aus. 7:0 hatte das Endergebnis gelautet. Im Stadion der Freundschaft in Cottbus hätten sich die deutschen Frauen auch unfreundlicher dem Gegner gegenüber zeigen und deutlich mehr Treffer erzielen können.

Der Leistungsunterschied beider Teams war enorm. "Es ist schwierig, in so eine Partie hereinzukommen" , murmelte Doppel-Torschützin Linda Dallmann nach dem Spiel. "Erst gegen Ende der Partie wurde es etwas besser" , so die Stürmerin des FC Bayern München.

Serbien - der nächste Pflichtsieg wird erwartet

Am Dienstag steht - diesmal in Chemnitz - die zweite Partie der WM-Qualifikation auf dem Programm. Auf dem eingeschlagenen Weg zum Weltturnier in Australien und Neuseeland 2023 geht es gegen Serbien.