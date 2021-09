WM-Qualifikation: DFB-Frauen proben den Spagat

Dzsenifer Marozsan liebt das schöne Spiel. Technik, Tricks und Tore – dafür steht die beste deutsche Fußballerin, die aktuell einen Erfahrungs- und Erlebnisprozess in den USA bei OL Reign durchlebt, dem Schwesterklub ihres Arbeitgebers Olympique Lyon.

Wenn der 29-Jährigen auch der körperbetonte Stil in der US-Profiliga NWSL nicht sonderlich gefällt, schätzt sie vor allem eins: "In Amerika gibt's keine tiefstehende Mannschaft, da wird kein Bus hinten geparkt."

Europa hat nur elf Startplätze für die WM

Genau damit wird die 104-fache Nationalspielerin nun aber zum Auftakt der WM-Qualifikation konfrontiert, wenn Deutschland in Cottbus gegen Bulgarien (Samstag 16.05 Uhr/ live ARD) antritt. Der Gegner wird den deutschen Fußballerinnen nicht den Gefallen tun und große Räume anbieten - so wie Maroszan das im Land der Weltmeisterinnen an der Seite ihrer Mitspielerin Megan Rapinoe gewohnt ist. Die Auswahl aus Bulgarien wird ihr Heil in kompromissloser Defensive suchen, weil sie wie die meisten Gegner aus Osteuropa fußballerisch noch großen Nachholbedarf haben.

Dieser Livestream ist ab dem 18.09.2021 16.00 Uhr abrufbar















18.09. | Deutschland gegen Bulgarien in der WM-Quali der Frauen, ab 16 Uhr. Sportschau. . 02:00:00 Std. . Verfügbar bis 18.09.2021. Das Erste.

Auch im nächsten Heimspiel in Chemnitz gegen Serbien (Dienstag 16 Uhr) wartet eine ähnliche Geduldsprobe. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg fordert von ihren Spielerinnen, dass sie "ihre Qualitäten einbringen, sich die Automatismen einschleifen".

Europa hat trotz der Ausweitung auf 32 Teilnehmer nur elf feste Startplätze, allein die Gruppensieger lösen das WM-Ticket. Machbar sollte das sein, auch die weiteren Gegner der Qualifikationsgruppe H, Portugal, Israel und die Türkei, sind nicht die Kragenweite der DFB-Frauen.

Einspielen unter Wettkampfbedingungen

Maroszan und Co. müssen einen besonderen Spagat in dieser Saison meistern: einerseits die Pflichtaufgaben auf dem Weg zur WM 2023 in Australien und Neuseeland erledigen, andererseits sich aber für die EM-Endrunde 2022 in England einspielen.

Marozsan sieht darin aber sogar einen Vorteil: "Es geht um was, das finde ich super. Das gibt uns die Chance, als Gruppe zusammen zu wachsen, während wir ein Ziel vor Augen haben." Auch Torhüterin Merle Frohms sagt: "Es ist gar nicht so schlecht, die EM unter Wettkampfbedingungen im Blick zu haben." Doch es fehlen die Vergleiche gegen Kontrahenten auf Augenhöhe.