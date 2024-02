Nations League gegen Frankreich Erster Olympia-Matchball für die DFB-Frauen Stand: 22.02.2024 20:54 Uhr

Das erste Länderspiel in diesem Jahr ist richtungsweisend. Mit einem Sieg im Halbfinale der Nations League gegen Frankreich, wären die DFB-Frauen vorzeitig für die Olympischen Spiele in diesem Sommer qualifiziert. Bei einer Niederlage gibt’s am Mittwoch immerhin eine letzte Chance.

Ein Hauch Olympia ist an der Fußballarena in Lyon permanent sichtbar. An vielen Stellen prangt das blau-rote Wappen von Heimatverein "OL". Normalerweise trägt Olympique Lyon seine Heimspiele vor bis zu 60.000 Fans aus.

In diesem drittgrößten Fußballstadion in Frankreich spielen die deutschen Fußballerinnen am Freitag (21 Uhr, live im Ersten und im Stream sowie in der Audio-Vollreportage) um eines von zwei begehrten Tickets für die Olympischen Spiele. Ihr Gegner im Halbfinale der neu geschaffenen Nations League sind die bereits qualifizierten Olympia-Gastgeberinnen aus Frankreich.

Mit Vorfreude ins stürmische Frankreich geflogen

So sind die Fußballerinnen am Donnerstagvormittag mit großer Vorfreude und viel Optimismus von Frankfurt ins stürmische Frankreich geflogen, unterstreicht Abwehrspielerin Kathrin Hendrich mit glänzenden Augen. "Wir wollen uns einfach diesen Traum erfüllen. Ich würde es jedem in der Mannschaft gönnen, das mal mitzuerleben."

Für die Verteidigerin des VfL Wolfsburg wäre es die zweite Teilnahme am Olympischen Turnier. Damals war sie "nur" als Ersatzspielerin dabei. Mit Alexandra Popp, Svenja Huth und Sara Däbritz standen beim Gewinn der Goldmedaille drei ihrer Mitspielerinnen auf dem Platz.

DFB-Spielerin Kathrin Hendrich vom VfL Wolfsburg

Ihr Trainer Horst Hrubesch hat die besonderen Olympia-Vibes nicht vergessen. Vor acht Jahren hatte er mit der männlichen Auswahl in Rio de Janeiro Silber gewonnen. "Ich würde Olympia gerne noch mal machen und auch noch mal ins olympische Dorf kommen" , bleibt der 72-jährige bei erfolgreicher Qualifikation definitiv auch bei dem Highlight dieses Sommers an der Seitenlinie.

Hoffnungsträger Hrubesch setzt wohl auf Doppelspitze

Hrubesch hat die Halbfinalteilnahme erst möglich gemacht. Er übernahm "die Mädels" Anfang Oktober von Interimstrainerin Britta Carlson, die nach dem frühen WM-Aus und der Hängepartie um Martina Voss-Tecklenburg Aufbauarbeit leisten musste. Die Auftritte in der Gruppenphase der Nations League waren wechselhaft wie die Farben der Olympischen Ringe. Dabei war vor allem der letzte Eindruck kein guter, als sich die Mannschaft beim 0:0 gegen Wales Anfang Dezember meist einfallslos präsentiert hatte.

Gegner Frankreich ist deutlich stärker einzuschätzen. Trotz des verletzungsbedingten Ausfalls ihrer - nicht nur wegen ihrer Größe von 1,87 Meter herausragenden - Spielführerin Wendie Renard, stehen viele international erfahrene Akteurinnen im Kader von "Les Bleues". Deshalb erwartet Hrubesch ein "50:50-Spiel" in Lyon. Der Trainer dürfte sich mit Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) und Lea Schüller (FC Bayern München) für eine kopfballstarke Doppelspitze entscheiden.

Es geht um mehr als Hrubeschs Olympia-Sommer

So sehr der Trainer mit der erneuten Teilnahme liebäugelt; am Ende geht es auch um die Zukunft des deutschen Frauenfußballs. Bleibt Deutschland im Kreise der europäischen Topteams - oder wird es nach einem schwachen Jahr 2023 mehr und mehr abgehängt. Dass kein deutscher Klub im Achtelfinale der Champions League dabei ist, dürfte die Sorgen im deutschen Fußball nicht verkleinert haben.

Sollte der kriselnde DFB die Olympia-Teilnahme wie vor vier Jahren verspielen, dürfte der Umbruch auf der Trainerbank vorgezogen werden. Dann müsste bestenfalls schon im März ein neuer Bundestrainer oder eine Bundestrainerin her. Die Zeit drängt: Schon im April geht es um wichtige Punkte für die Qualifikation für die Europameisterschaft im nächsten Jahr. Sportdirektorin Nia Künzer stellte in dieser Woche klar: "Wir sind auf alles vorbereitet." Ihre erste Reise als Funktionärin hat es also in sich.

Mittwoch geht es gegen Spanien oder die Niederlande

Weiter geht die Nations League-Reise der Deutschen in der kommenden Woche. So treffen sie am Mittwoch entweder auf Weltmeister Spanien oder die Niederlande, die ebenfalls am Freitagabend ihr Halbfinale absolvieren.

Es sind die Tage an denen der Frauenfußball in Deutschland wieder in den Fokus rückt. Es liegt an der Nationalmannschaft, ihn wieder in eine erfolgreiche Richtung zu lenken. Im Stadion von Olympique Lyon soll vorzeitig das Olympia-Ticket gebucht werden.