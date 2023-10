Ex-Torjägerin war Teampsychologin "Von Herzen viel Erfolg" - Prinz verlässt die DFB-Frauen Stand: 13.10.2023 12:13 Uhr

Birgit Prinz hat ihre Zusammenarbeit mit der deutschen Frauen-Nationalmannschaft beendet. Sie war vier Jahre lang Psychologin des DFB-Teams.

Birgit Prinz ist nicht länger die Teampsychologin der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft. Die ehemalige Nationalspielerin und Rekordtorjägerin beendet ihre Tätigkeit nach vier Jahren. Prinz habe das Gefühl, dass die Mannschaft einen Neustart benötige, um wieder zu ihren Stärken finden zu können. " Ich sehe hier so viel Potenzial, tolle Menschen und spielerische Fähigkeiten. Für die bevorstehenden großen Aufgaben wünsche ich dem Team von Herzen viel Erfolg ", sagte die 45-Jährige in der Pressemitteilung.

"Stets eine wichtige Ansprechpartnerin"

Der sportliche Leiter Nationalmannschaften Joti Chatzialexiou bedauere die Entscheidung und sagte: " Wir haben sie für Ihre fachliche Kompetenz, kombiniert mit ihrem fußballerischen Verständnis sowie als Mensch sehr geschätzt. Sie war für uns eine stets wichtige Ansprechpartnerin ." Seit 2019 war Prinz für die DFB-Frauen tätig und ist eine der erfolgreichsten Spielerinnen der bisherigen Geschichte. Unter anderem wurde sie dreimal zur Weltfußballerin (2003-2005) gewählt und ist mit 214 Spielen deutsche Rekordnationalspielerin (128 Tore).

Die Frauen-Nationalmannschaft spielt am 27. Oktober (17.45 Uhr, live in der ARD und im Livestream auf sportschau.de)in Sinsheim in der Nations League gegen Wales und trifft am 31. Oktober in Reykjavik auf Island.