Frauen-Nationalmannschaft Angeschlagene Kapitänin Popp zurück bei DFB-Auswahl Stand: 14.07.2024 11:20 Uhr

Die angeschlagene Kapitänin Alexandra Popp ist vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich planmäßig wieder zum Frauen-Nationalteam gestoßen.

Die 33 Jahre alte Stürmerin, die bei der 0:3-Niederlage am Freitagabend (12.07.2024) in Island wegen einer Fußreizung gefehlt hatte, traf im Quartier in Hannover ein, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigte. Ob die Wolfsburgerin beim EM-Qualifikationsspiel am Dienstag (19.00 Uhr/live in der ARD) in Hannover gegen Österreich spielen kann, ist unklar.

Das EM-Ticket hat die deutsche Auswahl bereits sicher. Popp soll am Sonntag nicht komplett das Mannschaftstraining mitmachen, sondern teilweise individuell trainieren.

Bundestrainer Hrubesch: "Vernunftentscheidung"

Die Olympiasiegerin von 2016 war vor der Partie in Island abgereist. Bundestrainer Horst Hrubesch hatte ohnehin "nicht geplant", sie einzusetzen. Man wolle ihr die Reisestrapazen ersparen, hieß es vergangenen Woche. Popp werde ihr individuelles Training bei ihrem Verein, dem VfL Wolfsburg, fortsetzen.

Hrubesch sprach von einer "Vernunftentscheidung" mit Blick auf die Olympischen Sommerspiele in Paris. Er sagte nach Popps Abreise auch: "Über 90 Minuten wird sie nicht alle Spiele gehen können."

Die DFB-Frauen starten am 25. Juli gegen den WM-Vierten Australien. Die weiteren Vorrunden-Gegner sind Rekord-Weltmeister USA (28. Juli) und Sambia (31. Juli).