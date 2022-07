Knieverletzung EM-Aus für französische Starstürmerin Katoto Stand: 15.07.2022 17:11 Uhr

Frankreich hat den 2:1-Sieg im EM-Gruppenspiel gegen Belgien teuer bezahlen müssen. Starstürmerin Marie-Antoinette Katoto zog sich eine Knieverletzung zu und steht "Les Bleues" beim Turnier in England nicht mehr zur Verfügung.

Die 23-Jährige war am Donnerstagabend (14.07.22) im Duell mit den "Red Flames" bereits nach 17 Minuten ausgewechselt worden. Zunächst hatte Trainerin Corinne Diacre im Interview mit "TF1" noch Entwarnung gegeben. "Sie hat Schmerzen, aber es sieht nicht so schlimm aus", erklärte sie.

Am Tag darauf erhielt sie dann aber die Hiobsbotschaft, im weiteren EM-Verlauf auf Katoto verzichten zu müssen. Bei der Angreiferin von Paris Saint-Germain wurden am Freitag (15.07.22) ein Meniskusriss sowie ein Riss des inneren Seitenbandes im rechten Knie diagnostiziert.

PSG-Stürmerin mit überragender Torquote

Der Ausfall von Katoto, die in der vergangenen Serie Torschützenkönigin in der Division 1 Féminin wurde, wiegt für die vorzeitig für das Viertelfinale qualifizierten Französinnen schwer. Die 23-Jährige gilt als beste Stürmerin im Aufgebot von "Les Bleues". Mit 26 Treffern in 32 Einsätzen hat sie eine überragende Torquote im Dress des Nationalteams.

Auf weitere Erfolgserlebnisse wird der PSG-Star nun aber erst einmal warten müssen. Wie lange sie ausfallen wird, ist noch ungewiss.