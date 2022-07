England-Star Georgia Stanway - die Bayern bekommen ein "Mentalitätsmonster" Stand: 25.07.2022 10:31 Uhr

England hofft im Halbfinale gegen Schweden am Dienstag wieder auf die Power von Georgia Stanway. Der FC Bayern kann sich auf eine extrem talentierte Spielerin freuen, die viele unterschiedliche Qualitäten mitbringt.

Als Englands Frauen am vergangenen Mittwoch den harten Kampf gegen Spanien erfolgreich hinter sich gebracht hatten, rollten auf den ersten Blick kaum definierbare Containerwagen durch die Mixed Zone. Sie waren vollgestopft mit Pizza, Eis und Kuchen und waren auf dem Weg in Richtung englische Umkleidekabine. Aus der klang schon laut die Musik, am Ende war's eine rauschende Tanzparty, die die Engländerinnen feierten.

"Feiert solche Momente"

"Rachel Daly liebt Celine Dion, also war das erst unsere Musik. Dann hab ich Abba aufgelegt und da ging die Party richtig ab", erklärte Ella Toone später leutselig. Sogar die von vielen als etwas schroff beschriebene Sarina Wiegman kommentierte das Ganze aufmunternd: "Feiert solche Momente, Mädels. Sie kommen im Fußballleben nicht so häufig vor", hat sie laut Toone zu den Spielerinnen gesagt.

Mitten drin und dabei war natürlich auch Siegtorschützin Georgia Stanway, die zukünftige Spielerin des FC Bayern München. Die 23-Jährige wagt nach sieben Jahren Manchester City nach der EM den Sprung in eine neue Welt. "Bayern München ist ein faszinierender Verein. Ich freue mich riesig auf den Verein und die Herausforderung Bundesliga", hat sie kürzlich gesagt.

Volles Risiko, viel Entschlossenheit - Stanways Tor war beispielhaft

Mit Stanway bekommen die Bayern eine sogenannte "Mentalitätsspielerin". Ihr Treffer gegen Spanien, der in der Verlängerung das entscheidende 2:1 brachte, mag sinnbildlich für Stanways Charakter stehen. Mit vollem Risiko und großer Entschlossenheit drosch sie die Kugel nach einem Solo aus gut 19 Metern in die Maschen des spanischen Tores. Da waren viel Willen und eine ganze Portion erstklassige Technik dabei.

Beides hat die in einer Sportlerfamilie groß gewordene Stanway früh gelernt. Im kleinen Ort Barrow, im Nordwesten Englands aufgewachsen, war sie früh mit ganzem Herzen in Sachen Fußball unterwegs. Was viel mit ihren drei Brüdern zu tun hat. Als die zum Kicken mit ihren Freunden ging, war Georgia einfach dabei. Schon mit vier Jahren stürmte sie mit den älteren Burschen über den Bolzplatz. "Sie war wie ein kleiner Dynamo, voller Energie", erinnert sich in der "Daily Mail" ihr ehemaliger Jugendtrainer Steve Liddicott an die quirlige Stanway.

Mit 16 zu den "Großen"

Die entwickelte sich prächtig weiter und wechselte bald zu den Blackburn Rovers, wo ihr Idol Alan Shearer unter Vertrag stand. Nach vier Jahren Blackburn ging sie als 16-Jährige zu Manchester City, wo sie sich im Laufe der Zeit als offensive Mittelfeldspielerin zur besten Torschützin Der Club-Geschichte entwickelte. Sie gewann mit dem Verein sieben nationale Titel, 2019 war sie jüngstes englisches Teammitglied im WM-Kader.

Ihr Wechsel zu den Bayern hat viele Experten überrascht - auch ihren Freund Olly Ashall-Bott, der als professioneller Rugby-Spieler unterwegs ist. Mit dem wird sie in den kommenden Monaten eine Fernbeziehung führen - was auch wieder auf Stanways ungeheuren sportlichen Ehrgeiz hinweist. "Ich möchte erst so viele Pokale wie möglich hochheben, bevor ich irgendwelche Babys hochhebe", hat sie kürzlich auf die Frage nach der Familienplanung geantwortet.

Erst soll der EM-Titel her

Die Bayern bekommen eine erfolgshungrige Sportlerin, die jetzt aber erst einmal mit dem englischen Team nach den Sternen greifen will. Der Europameistertitel soll her - am Dienstag muss dazu im Halbfinale erst einmal Schweden aus dem Weg geräumt werden.

"Wir haben gelernt, mit Rückschlägen zu leben und sie wegzustecken. Das zeigt das Niveau, auf dem wir uns befinden", sagte Stanway nach ihrem goldenen Tor. Gelingt auch gegen Schweden ein ähnliches Spiel, wird man in der Mixed Zone wohl wieder mal Platz machen müssen. Für die Rollcontainer mit Pizza, Eis und Kuchen.